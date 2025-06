Armando Reséndiz fue recibido por todo lo alto en México

Armando ‘Toro’ Reséndiz fue recibido por todo lo alto en su pueblo natal en México tras vencer a Caleb Plant y coronarse campeón interino de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una conferencia de prensa en Guayabitos, Toro Reséndiz no ocultó su emoción por compartir este logro con su gente y destacó que no hubiese podido conseguir el cinturón sin su apoyo.

“Cada vez que peleo, llevo el nombre de Guayabitos conmigo. Somos un pueblo pequeño, pero tenemos un gran corazón y grandes sueños. Estoy orgulloso de mi origen y espero que esta victoria les demuestre a los jóvenes de mi pueblo que ningún sueño es demasiado grande. Esta no es solo mi victoria, es una victoria para todos los que siempre han creído en mí y para la gente de Nayarit que siempre me ha apoyado”, dijo.

“Este cinturón lo es todo; es el testimonio de años de trabajo duro y perseverancia. Antes de esta pelea, era solo un contendiente más que intentaba demostrar su valía. Ahora, como campeón mundial, siento que he alcanzado un nuevo nivel. Me ha dado confianza y me ha abierto puertas que nunca creí posibles. Pero lo más importante, me ha demostrado que cuando realmente crees en ti mismo y en tu equipo, nada es imposible”, añadió.

La pelea desde el principio fue reñida. Caleb Plant comenzó dominando y manteniendo la distancia en los primeros asaltos, mientras que el mexicano buscaba acortarla. Poco a poco el Toro Reséndiz fue descifrando al estadounidense -que mostraba signos de desgaste- con su presión constante y buenas combinaciones.

Al final los jueces le otorgaron al mexicano la victoria en las tarjetas por decisión dividida (116-112, 116-112 y 113-115) y le arrebató el título a Plant de manera sorpresiva, ya que no era el favorito para ganar.

“Este título es solo el principio. Quiero seguir adelante, defendiendo este cinturón y retando a los mejores de la división. Mi objetivo es unificar los títulos y demostrar que puedo estar a la altura de cualquiera en el mundo. Ahora mismo, me mantengo concentrado, humilde y trabajando aún más duro en el gimnasio. Sea quien sea el próximo, estaré listo“, manifestó.

Armando ‘Toro’ Reséndiz dio la sorpresa y venció a Caleb Plant. Crédito: Rhonda Costa/Premier Boxing Champions | Cortesía

Armando ‘Toro’ Reséndiz, de 28 años, consiguió el mejor triunfo de su carrera al superar a Plant y coronarse campeón. El mexicano ahora tiene récord de 16 victorias (11 por nocaut) y 2 reveses.

Por su parte, Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y tres derrotas en su carrera.

