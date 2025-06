Viuda de Memo del Bosque reacciona tras acusaciones de abuso de Bárbara de Regil

Vica Andrade, quien fuera la última pareja sentimental del productor Memo del Bosque, finalmente rompió el silencio y se sinceró en un comunicado sobre las acusaciones que hizo la actriz Bárbara de Regil en el reality show ‘Secretos de Parejas’ en contra del fallecido realizador, a quien acusó de querer besarla en los inicios de su carrera y tras su negativa nunca más la llamaron para el papel al que aspiraba.

Si bien Bárbara realizó esas confesiones cuando Memo del Bosque aún estaba con vida, sus señalamientos salieron a la luz tras su muerte, lo que imposibilitó que este pudiera dar su versión de los hechos y defenderse.

Aunque Vica Andrade, quien estuvo en la vida del productor por más de 20 años, había optado por no ahondar en el tema, en su reciente texto dio su postura y salió en defensa del amor de su vida.

“Deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso. Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible por estar en paz con todos”, se lee en un fragmento del comunicado que lanzó en Instagram Stories hace unas horas.

En su texto también dejó en claro que no emprenderá acciones legales en contra de Bárbara de Regil por lo que dijo en la emisión de Canela TV.

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que por mi parte y la de mis hijos no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la señora Bárbara de Regil”, apuntó.

Su postura surge tras las afirmaciones realizadas por el abogado Guillermo Pous en una entrevista que otorgó al programa ‘Ventaneando’, en donde dejó entrever que podían proceder, aunque luego se retractó.

“(Es) cobarde no darle la oportunidad a alguien que es señalado de algo, sin probarlo, de defenderse que ya no es. Por otra parte existen todavía menores de edad así que las implicaciones no son menores. Esto no significa forzosamente que la familia vaya a querer actuar, porque he platicado con la señora Andrade, pero lo que quería dejar muy claro es que se tiene presente todo lo que está sucediendo y tampoco va a permitir que ataquen a sus hijos”, aseguró en su momento el litigante, pero Vica ya dejó en claro que tiene otras prioridades.

