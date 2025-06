Maluma y Marc Anthony estarían peleados ¿Qué pasó entre los cantantes?

Maluma y Marc Anthony estarían atravesando una situación difícil. Al parecer los cantantes estarían distanciados tras reciente un incidente ocurrido en Medellín.

Al parecer, el conflicto se habría originado el pasado 5 de junio, cuando Marc Anthony viajó a Medellín para participar en el festival de Maluma Medallo en el Mapa 2.0 y no pudo ensayar porque el colombiano se había ido.

Cuando el puertorriqueño llegó al estadio Atanasio Girardot, Maluma no estaba disponible para recibirlo.

Según Jordi Martin, Marc Anthony llamó a Maluma para preguntar por qué no había nadie en el estadio, el colombiano respondió que se había ido después de esperarlo mucho tiempo.

Al parecer, la conversación entre Maluma y Marc Anthony escaló hasta tal punto que el cantante de “Felices los 4” le dijo al salsero: “Hazlo que quieras”, lo que lo hizo tomar la decisión de no participar en el show y regresar a Miami.

El periodista Enrique Santos, amigo de Marc Anthony, aseguró que el intérprete de “Vivir mi vida” nunca sube a un escenario sin ensayar antes.

“Marc no sube a un escenario sin ensayar; tiene que tener todos sus músicos. Él no canta con playback, él canta con su orquesta completa con sus músicos”, dijo.

El periodista lamentó lo ocurrido, sobre todo después del esfuerzo por parte de Marc Anthony que viajó desde Miami a Medellín.

“Es una pena que sucedió eso… Aparte de que si tomó el esfuerzo de volar no sé de donde a Medellín, me imagino que fue Miami-Medellín, fue un vuelo privado con gasolina, piloto y demás con un vuelo internacional… así son unos 40 o 50 mil dólares. Ponte a pensar la inversión que se hizo para llegar y que entonces no pueda ensayar y ‘El Flaco’ dijo: ‘Papi, sorry, pero si no ensayo, no me trepo a la tarima contigo”, dijo.

Al parecer, el incidente no solo afectó la relación entre los cantantes, sino que también tuvo repercusiones en el equipo de Maluma, quien además decidió despedir a su manager de toda la vida, Walter Kolm, para autogestionar su carrera, nombrando a un familiar para manejar sus proyectos.

Esta decisión ha sido interpretada como un cambio drástico en la carrera del colombiano y ha generado más especulaciones sobre su situación personal y profesional.

Hasta el momento, ni Maluma ni Marc Anthony han emitido declaraciones oficiales sobre el conflicto, pero la ruptura de la amistad entre ambos parece ser un hecho tras este malentendido.

