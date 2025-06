Surinam vs. México en vivo, hoy: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por la Copa Oro

La selección mexicana afrontará su segundo partido en la Copa Oro 2025. El conjunto de Javier Aguirre se medirá ante Surinam. Este duelo se desarrollará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, recinto deportivo que tiene una capacidad para 80,000 espectadores.

El Tri viene de dejar más dudas que certezas en su debut contra República Dominicana. La selección caribeña estuvo cerca de rasgarles puntos al conjunto del “Vasco”. México ganó 3-2, pero en el funcionamiento dejó mucho qué desear.

Surinam viene de una dolorosa derrota ante la selección de Costa Rica de Miguel Herrera. Los “Suriboys” le disputaron la posesión de la pelota al conjunto costarricense e incluso realizaron hasta seis remates al arco durante todo el encuentro. La derrota fue demasiado castigo para los dirigidos por Stanley Menzo.

México y Surinam se han enfrentado en tres ocasiones en toda la historia. Los “Suriboys” no le han marcado nunca un gol a El Tri: 3-0, 0-2 y 30 (todos estos encuentros fueron en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf).

“Surinam no es un equipo fácil, lo vimos contra Costa Rica, donde pelearon hasta el final y metieron tres goles. Tienen jugadores con mucha calidad, especialmente en el ataque, como Vlijter, que es muy peligroso, y otros con experiencia en ligas europeas. Es un equipo que no para de correr, que presiona y que sabe aprovechar los espacios en contragolpe. Nosotros tenemos que estar muy concentrados, mantener el orden defensivo y ser efectivos en el área rival. No podemos subestimarlos, porque en este torneo cualquier error se paga caro“, explicó Javier Aguirre.

El futbolista mejor valorado de la convocatoria de Surinam es el delantero de 29 años Gyrano Kerk. El atacante nacido en Ámsterdam milita en el Royal Antewerp de Bélgica. Kerk está valorado en $3.2 millones de dólares.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre México y Surinam

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, Tubi, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision y Sirius XM FC.

Alineación probable de México

Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vasquéz, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado, Erik Lira, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Alineación probable de Surinam

Etienne Vaessen, Anfernee Dijksteel, Liam van Gelderen, Dion Malone, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Denzel Jubitana, Kenneth Paal, Richonell Margaret, Gyrano Kerk y Gleofilo Vlijter.

