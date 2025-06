Cristina Saralegui vuelve a Univision a 15 años de su doloroso despido

La presentadora cubana Cristina Saralegui, de 77 años, está finalmente de vuelta en la pantalla de Univision a 15 años de su despido de la cadena y el próximo lunes la veremos, en punto de las 7P/6C, encabezando una nueva edición de ‘El Show de Cristina’.

El retorno de la veterana presentadora se dará por una ocasión especial y a petición expresa de Karol G, quien la eligió para promocionar ‘Tropicoqueta’, su nuevo material discográfico.

“¡@cristinasaraleguitv regresa a Univision con una entrevista exclusiva a @karolg! 🤩 La colombiana cumplirá su sueño, hablará sobre su nuevo álbum Tropicoqueta y revelaciones inesperadas. 🔥”, se lee en la descripción de la publicación compartida por Univision en Instagram.

La publicación estuvo acompañada de un breve video, el cual nos llevó a revivir los años de Cristina al frente de uno de los shows más gustados de la televisión hispana.

“Tiene que ser en ‘El Show de Cristina’”, se oye decir a la intérprete colombiana, quien no solo hablará de su nuevo álbum, sino también algunos temas relacionados a su vida privada.

La vuelta de Cristina a pantalla causó una muy buena impresión entre sus seguidores, quienes aman volverla a ver en pantalla, tal y como lo hicieron por tantísimos años.

“Que grande!!! Hacer que vuelva un gran programa 🔥🔥”, “Extrañábamos a Cristina ❤️”, “Me imagino que Karol se siente tan bien al ser entrevistada por quien entrevistó a su fan #1 Selena Quintanilla. 😍”, “Me encanta 👏👏👏👏”, se lee en algunos de los comentarios que ha recibido el breve avance de la entrevista.

Hay que recordar que la era de Cristina Saralegui en la pantalla de Univision llegó a su fin, luego de que le dieran a conocer que su famoso show de entrevistas había sido cancelado, lo que significó un golpe muy duro para ella, pues jamás creyó que le pasaría:

“Yo tenía 63 años. Quiere decir que después de haberles dado mi vida, me quedaban 2 años solamente para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados, que eran mi familia y no esperaron ni esos 2 años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo”, se dijo dolida en una conversación íntima que tuvo con Don Francisco, otra leyenda de la televisión hispana.

“Yo me sentí como una porquería de persona. La depresión no fue tanto por cuestiones de ego, ni cuestiones de no estar en un show de televisión, fue porque estoy trabajando desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer”, concluyó en su momento.

