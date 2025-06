Selena Gomez sorprendió con un nuevo look

Selena Gomez sorprendió con un nuevo y audaz look. La cantante adoptó un nuevo corte de cabello estilo bob con flequillo que está dando mucho de qué hablar.

A través de su cuenta de Instagram, Gomez compartió una foto de su nuevo corte de cabello estilo puffy bob, caracterizado por su volumen natural y textura ligeramente rizada.

“Lo haría, pero me arrepentiría y luego lo haría de nuevo para no tener flequillo”, escribió la cantante junto a la foto, lo que generó dudas entre sus seguidores sobre si era real o se trataba de una peluca.

Sin embargo, el primero en revelar la transformación de Selena Gomez fue su maquillador Hung Vanngo, quien publicó una selfie junto a la cantante en su perfil de Instagram el pasado viernes. “Nuevo cabello, ¿quién es?”, escribió junto a la imagen.

De acuerdo con la revista People, el responsable del nuevo look de Selena es el estilista cubano Orlando Pita, conocido por trabajar con figuras como Anne Hathaway, Julianne Moore y Lady Gaga.

Poco después, Page Six aclaró que el nuevo look no era permanente, sino que se trataba de una peluca. Hasta el momento, no se sabe para qué podría ser este cambio de look.

El repentino y temporal cambio también ocurre previo a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, que aún no tiene fecha confirmada.

¿Cuándo comenzó la relación de Benny Blanco y Selena Gomez?

Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron a salir a mediados de 2023. Durante los primeros meses, la pareja mantuvo su relación alejada de los reflectores hasta que confirmaron su relación en diciembre del año pasado.

En ese momento, la cantante hizo pública la relación al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en las que posa con un grupo de amigos y junto productor musical mientras le da un romántico beso.

