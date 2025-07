Jennifer Lopez regresa a los escenarios internacionales con su Up All Night Tour

Jennifer Lopez regresa a los escenarios internacionales. Tras el anuncio de su residencia en Las Vegas, JLo anunció que saldrá de gira con su Up All Night Tour, con la que se presentará en Europa, Oriente Medio y Asia Central.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense fechas y ciudades que visitará con su gira, que comienza este 8 de julio en Vigo, España.

“¿Estás listo para UP ALL NIGHT #JLoLiveIn2025? No puedo esperar para verte este verano. Ya casi es la hora… Consigue entradas ahora”, escribió JLo en sus redes sociales.

Además de seis ciudades españolas, la cantante tiene previsto presentarse, entre julio y agosto, en Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

El anunció de la gira llega poco después de que JLo anunciara que tendrá una residencia en Las Vegas a finales de 2025 y principios de 2026.

En mayo, tras su participación en los American Music Awards, la cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

El regreso a los escenarios de JLo ocurre luego de que el año pasado cancelara repentinamente su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su newsletter en ese momento.

