Pitbull Cruz promete darle una paliza a Fierro en la revancha

Isaac ‘Pitbull’ Cruz prometió que le dará una paliza a Ángel ‘Tashiro’ Fierro en la revancha que protagonizarán el 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

En declaraciones recogidas por The Ring, Pitbull Cruz aseguró que está entrenando duro para mejorar las fallas en su actuación con Fierro en el primer duelo y repetir la victoria.

“Estamos trabajando aún más duro que la última vez para poder darle una paliza a Fierro el 19 de julio. Quiere hacerme enojar, pero lucho con la cabeza fría y el corazón caliente. No me va a distraer diciendo estupideces sin fundamento. La primera vez fuimos un poco desganados, pero esta vez no. Es pura motivación interna. Sin dolor, solo trabajo para conseguir el mejor resultado posible. Lo único que hago es ir del gimnasio a casa y volver”, dijo.

Ángel Fierro quiere vengar la derrota que sufrió ante Pitbull Cruz. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Mi mentalidad siempre es pelear como si estuviera perdiendo, porque eso saca lo mejor de mí. Me faltó consistencia en la presión en la primera pelea y lo dejé pensar. Tenemos un plan para solucionarlo e implementar una mayor variedad de golpes para lograr el objetivo. Esta pelea terminará con mi victoria de la mejor manera posible“, agregó.

En la primera pelea en febrero de este año, Pitbull Cruz comenzó muy agresivo y haciendo retroceder a Ángel Fierro en varias ocasiones. Ambos guerreros mexicanos se conectaron entre sí más de mil golpes y levantaron al público de sus asientos.

Al final los jueces eligieron a Cruz como el ganador por decisión unánime (98-92, 97-93, 96-94) en las tarjetas oficiales. Como el enfrentamiento entre ambos fue muy reñido, ‘Tashiro’ pidió una revancha contra su compatriota mexicano y ahora esta disputa formará parte de la cartelera que marcará el regreso de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao.

Pitbull Cruz y Ángel Fierro en su primer cara a cara previo a la revancha. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, volvió a la senda del triunfo tras protagonizar una gran batalla entre mexicanos en Las Vegas. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 27 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Ángel Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

