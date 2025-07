Sabine Moussier revela que intentó explorar el amor con una mujer

La actriz Sabine Moussier se sinceró como pocas veces sobre su vida amorosa y reveló que recientemente le dio una nueva oportunidad al amor de la mano de una mujer. Y aunque su tórrido romance concluyó, esta experiencia estuvo llena de aprendizajes sobre los que habló en una entrevista.

Según lo revelado por la icónica villana de telenovelas, tomó la decisión de embarcarse en este romance porque para ella lo más importante es el amor y no las etiquetas.

“La verdad es que traté de explorar hace muy poquito tiempo, porque para mí, el amor es lo que más importa. Es lo que vale en la vida. Yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón”, detalló ante los micrófonos de ‘Venga la Alegría’.

A pesar de los buenos momentos vividos y aprendizajes recolectados en el breve tiempo que convivió con la mujer cuya identidad aún permanece desconocida, Sabine Moussier indicó que dicha relación no dio frutos porque no pudieron compaginar sus vidas.

“No me dejó llegar a más, es algo que pudo ser hermoso, pero así como dicen, no está dentro de mí“, dijo para finalizar la artista que ha participado en historias como “El Privilegio de Amar” y “Abismo de Pasión”.

Con esta revelación, la ex participante de “La Casa de los Famosos” da una mirada a lo que acontece en su vida privada, algo que no ocurría desde hace varios años. No podemos olvidar que el romance más público de Sabine Moussier fue el que sostuvo con Jorge Peralta, con quien terminaría casada de 2002 a 2008 y junto al que procreó dos hijos: Camila y Paulo.

