ICE arrestó a mexicana y madre de dos militares navales

Se cumplió el peor presagio para Juana Meléndez. La mexicana y madre de dos militares navales fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de asistir voluntaramiente a una cita migratoria junto a una de sus hijas y su abogada.

Aunque el objetivo era frenar la orden de deportación que pesaba sobre ella, la abogada Zelena Zaleta informó más tarde a sus familiares y a la prensa que sería trasladada a un centro de detención.

Meléndez, quien tiene 27 años en Estados Unidos, compró una casa propia, construyó su compañía de jardinería y concibió cinco hijos, dos de ellos forman parte de la Marina de Guerra. Aún así, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) le negó su permanencia temporal y ahora está en peligro de ser deportada.

“Van a procesar aquí un par de horas, se presenta una mini entrevista y una presentación de documentos que nos va a decir cuál es el proceso a seguir. Después de eso va a ser colocada en un centro de detención”, declaró Zaleta, de acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo.

Al igual que lo expresó anteriormente, cuando su permanencia fue negada, Juana Meléndez volvió a pedirle a las autoridades estadounidenses que tan solo le den la oportunidad de estar un tiempo más para poder despedirse de su hijo, el oficial de marina Antonio Barrón.

A finales de julio, Barrón pudo comunicarse con ella desde el barco militar que lleva rumbo hacia el Medio Oriente. Asegura que la situación de su madre la hecho perder el enfoque de la misión. “Si estoy peleando por ustedes (los estadounidenses), por qué ustedes no pueden ayudarme”, expresó.

Pese a que la situación es complicada para Juana Meléndez, su defensa no pierde la esperanza de poder frenar la deportación. Mientras tanto, sus hijos también se están encargando de la compañía de jardinería que durante tantos años fue su sostén económico.

Si finalmente es deportada, la mujer mexicana tendría que dejar a su hija de 4 años (la menor) en territorio estadounidense, junto a sus otros hermanos. Asimismo, deberá regresar a su país, el cual no ha pisado en 27 años.

Te puede interesar:

· ICE contará con un nuevo centro de detención para inmigrantes en Texas

· Colombiana con green card es arrestada por ICE tras faltar a una cita obligatoria

· ICE niega abusos a niños y embarazadas, a pesar de evidencia de senador Ossoff