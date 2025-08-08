Steven Gerrard dice que Michael Owen fue mejor jugador juvenil que Lamine Yamal y Kylian Mbappé

Steven Gerrard no dudó en entrar en el debate sobre quién ha sido el mejor jugador juvenil que ha visto. Para la leyenda del Liverpool, la respuesta es clara: Michael Owen.

En declaraciones a ESPN, Gerrard reconoció que tanto Lamine Yamal como Kylian Mbappé son futbolistas extraordinarios, pero que ninguno superó el impacto que tuvo Owen en sus primeros años.

🎙️ Steven Gerrard: "Owen was a better teenager than Lamine Yamal and Mbappe." pic.twitter.com/crYsflD9QQ — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 8, 2025

“Bueno, los otros dos están buscando el Balón de Oro y uno ya lo tiene. Así que creo que hay que respetar que Michael Owen haya sido elegido el mejor jugador del mundo”, comentó durante el lanzamiento de la nueva colección de tarjetas coleccionables de la Topps Premier League 2025-26.

“Jugué con él. Era un adolescente increíble. Así que diría que Michael Owen era el mejor. Pero lo que sí diría es: Mbappé y Lamine Yamal, ¡guau! Son dos jugadores increíbles”, añadió el exinternacional inglés.

Récords y logros que marcan una comparación difícil

Michael Owen debutó con el Liverpool a los 17 años en 1996 y rápidamente dejó su huella. Entre sus 17 y 19 años, marcó 40 goles en 79 partidos de Premier League, un registro que aún es récord para un adolescente. Además, en 1998 anotó 25 tantos en la liga, la cifra más alta en un solo año calendario para un jugador menor de 20 años.

Su impacto no se limitó a los números. En la temporada 2000-01, lideró al Liverpool a conquistar la Copa de la Liga, la Copa FA y la Copa de la UEFA. Y en 2001, con solo 22 años, Owen recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer inglés en ganarlo desde Kevin Keegan en 1979.

Por su parte, Lamine Yamal, actual estrella del Barcelona de 18 años, ha brillado con 14 goles y 22 asistencias desde su debut en 2023, cuando apenas tenía 15 años. Si gana el Balón de Oro este año, sería el más joven en la historia en lograrlo.

Mbappé, hoy con 26 años, también dejó su marca como adolescente al ser clave en el título mundial de Francia en 2018. Con 19 años, anotó en la final contra Croacia y se convirtió en el goleador más joven en ese partido desde Pelé.

El juicio de Gerrard no resta méritos a Yamal ni a Mbappé, pero sí recuerda que, antes de que estos dos maravillaran al mundo, un joven inglés llamado Michael Owen ya había puesto el listón extremadamente alto.



