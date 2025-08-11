Querétaro confirma a Carlo Adriano como refuerzo, el español llega directamente de LaLiga

El Querétaro FC tiene nuevo refuerzo que llega procedente de España. Se trata del mediocampista de 24 años Carlo Adriano, quien es canterano del Villarreal y disputó la campaña más reciente cedido al Mirandés.

“El Club Querétaro se complace en anunciar de manera oficial la incorporación del mediocampista español Carlo Adriano, procedente del Villarreal CF, como nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2025”, se lee en la misiva del club de la Liga MX.

COMUNICADO OFICIAL.



Carlo Adriano se une al Querétaro FC.#Los75DeGallos pic.twitter.com/wDQJLRidVs — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 9, 2025

Acto seguido el equipo decidió darlo a conocer compartiendo un video con algunos de sus mejores momentos como futbolista, que se ven intercalados con declaraciones recientes del jugador que ya luce la camiseta del club azteca.

Les contaríamos nosotros quién es y cómo juega Carlo Adriano, peeero…



¡Mejor que lo haga él! 😎



IMPERDIBLE.#Los75DeGallos pic.twitter.com/mAqL8t507m — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 9, 2025

Nacido en Vila-real (este de España), Carlo Adriano llegó a la cantera del Villarreal, equipo que milita en LaLiga, hace 16 años. Tras pasar por el filial llegó a debutar con el primer equipo, pero una grave lesión en una rodilla le hizo estar un curso sin competir.

El pasado mes de enero entró en la dinámica del primer equipo, pero fue cedido al Deportivo Mirandés, de la Segunda División española, en el mercado de invierno.

Este verano Carlo Adriano regresó a los entrenamientos del equipo de Marcelino García Toral, pero al no entrar en los planes del técnico, el Villarreal ha apostado por traspasar al centrocampista.

Poco antes del anuncio oficial del club mexicano, el Villarreal se despidió de su canterano y le deseó suerte en su nueva aventura.

El Villarreal CF y el @Club_Queretaro han alcanzado un acuerdo de traspaso por @carloadriano8.



El canterano amarillo deja la que ha sido su casa durante 16 años y en la que se ha formado como futbolista.



𝗨𝗻 𝗱𝗲𝗹𝘀 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀. Gracias y suerte en el futuro, Carlo. 💛 pic.twitter.com/WhCZimRfjr — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2025

*Con información de EFE.

