Canelo Álvarez: Pelea con Crawford es una de las más grandes de mi carrera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que su pelea con Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas, donde pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano, es una de las más grandes de su carrera.

En una entrevista con TV Azteca Deportes, Canelo Álvarez no dudó al catalogar su enfrentamiento contra Crawford como uno de los más importantes por lo que representan ambos peleadores para el boxeo en la actualidad.

“Es una de las más grandes, sin duda, de mi carrera, de toda mi carrera por todo lo que está alrededor de esta pelea. Lo puedes ver, lo puedes sentir y es una de las más grandes sin duda”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Terence Crawford es doble campeón indiscutido en categorías distintas y se encuentra invicto, mientras que Canelo Álvarez también ha tenido todos los cinturones de las 168 libras en dos ocasiones y ha sido monarca en cuatro divisiones. Todo esto hace que su duelo sea de los más esperados este año a pesar de que el estadounidense está subiendo de 154 libras a supermediano.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es una de las peleas más esperadas del 2025. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

