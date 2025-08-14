Inmigrante peruano amenazó con hacerse daño con un cuchillo tras ser detenido por ICE 

Un inmigrante peruano fue detenido por agentes de ICE en Washington D.C., mientras conducía su food truck en propiedad del Servicio de Parques Nacionales. Durante la detención, manifestó que se haría daño con un cuchillo de carnicero, generando un incidente que terminó con su ingreso a custodia federal.

Esta situación se da en el marco de una operación más amplia que refuerza la presencia federal en la capital como parte de una política migratoria más estricta. ICE confirmó que el detenido permanecerá en custodia hasta que se tome una decisión definitiva sobre su deportación.

Detalles sobre el detenido

El hombre fue identificado como Jimmy Anderson Ayala Mayuri, originario de Perú. Según las autoridades migratorias citadas por el New York Post, Ayala no contaba con un estatus legal y operaba su food truck en una zona regulada por el Servicio de Parques Nacionales.

El inmigrante podría ser deportado en poco tiempo. Crédito: Shutterstock

ICE indicó que Ayala tenía una orden final de deportación emitida en 2022, aunque no se detallaron otros antecedentes penales.

De acuerdo con el relato oficial, antes del arresto agentes del Servicio de Parques Nacionales y de ICE se acercaron al vehículo debido a que estaba estacionado y operando en un área sin la debida autorización. Fue en ese momento cuando Ayala ingresó a la parte trasera del camión, tomó un cuchillo grande de carnicero y amenazó con hacerse daño, atrincherándose brevemente antes de ser arrestado sin que se reportaran heridos.

Su situación actual y lo que sigue en el caso

ICE informó que Ayala Mayuri permanece bajo custodia mientras se coordinan los trámites para su deportación a Perú. El organismo señaló en un comunicado que este caso es parte de la operación “Capital City Cleanup”, enfocada en localizar y detener a personas con órdenes de expulsión vigentes.

Un portavoz de ICE, citado por el New York Post, afirmó que este tipo de acciones “garantizan la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes de inmigración”.

Las autoridades no han especificado el tiempo que podría tomar el proceso de expulsión, pero el contexto actual, con un mayor control federal en Washington y políticas migratorias más estrictas, sugiere que el trámite se llevará a cabo de forma expedita.

Continúa leyendo:

‘Nos tratan como perros en jaulas’ dicen detenidos en Adelanto

Estudiante de secundaria de Los Ángeles es arrestado por ICE

Esposa de inmigrante hablaba con él por teléfono cuando ICE lo arrestó





