Robert García cree que Crawford se arriesgará ante Canelo: “No tiene miedo”

El entrenador Robert García cree que Terence Crawford se arriesgará en la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas porque no es un peleador que tenga miedo a que lo noqueen.

En declaraciones a ProBox TV, García explicó que Crawford tiene el corazón de un guerrero y con sus habilidades puede poner en aprietos a Canelo Álvarez durante el enfrentamiento.

“Sí pienso que (Crawford) tiene la oportunidad de dar una buena pelea. Porque tiene el estilo, las combinaciones, la rapidez y creo que lo más importante, tiene el corazón de arriesgar sabiendo que pueden hasta noquearlo”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Hay muchos peleadores que ahorita no arriesgan, se mueven, no arriesgan porque saben que Canelo está tan fuerte que los va a noquear. Pero pienso que Crawford no tiene miedo a eso, creo que Crawford es de los que sí se va a arriesgar y van a dar una buena pelea”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es una de las más esperadas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

