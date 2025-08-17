Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling

La vida de Drake Bell parece estar en un momento de cambios, nuevos comienzos y, sobre todo, evolución. Tras la solicitud de divorcio presentada por su exesposa, Janet Von Schmeling, en 2023, ahora el actor y cantante ha formalizado su propia petición en Florida, cerrando oficialmente un capítulo de su vida.

Un divorcio con respeto y prioridad en su hijo

Janet, de 31 años, fue quien inició el proceso legal en Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables” y estableciendo septiembre de 2022 como la fecha de separación. En su momento, pidió la custodia exclusiva de su hijo Wyatt, de 4 años, aunque dejó abierta la posibilidad de visitas para Drake.

Sin embargo, lejos de un escándalo, ambos han optado por un camino tranquilo. Según Juan José Rovirosa, representante de Bell, la prioridad para los dos es el bienestar de su pequeño. “Lo hacen desde el amor y el respeto, cerrando así un hermoso capítulo de sus vidas que ahora evoluciona hacia una forma diferente de amor”, declaró a Entertainment Weekly.

Nuevos rumbos en el amor

Mientras Janet espera un bebé con su nueva pareja, Jim Pérez, Drake no se ha quedado atrás en el ámbito sentimental. Durante una reciente entrevista en México, el exestrella de Drake & Josh reveló que está felizmente enamorado de una productora musical mexicana.

“Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa”, confesó, aunque prefirió mantener su identidad en reserva. Eso sí, dejó claro que su relación va en serio, destacando su admiración por el talento de ella en el estudio de grabación.

¿Regreso a la pantalla grande?

Pero no solo el amor está sonriéndole a Drake. El actor anunció que pronto estará frente a las cámaras nuevamente, esta vez en una película grabada en México. “Estoy emocionado, porque ha pasado mucho tiempo desde que he estado en películas o series”, compartió con entusiasmo.

Sin duda, después de años alejado del ojo público —y tras superar momentos complicados—, Bell parece estar listo para reinventarse, tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué sigue para Drake? Con una nueva relación, un proyecto cinematográfico y un enfoque positivo en la crianza de su hijo, el exniño prodigio de Nickelodeon demuestra que los finales pueden ser, simplemente, el inicio de algo mejor.