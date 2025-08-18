Canelo Álvarez habla sobre su preparación para vencer a Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló sobre su preparación y destacó que utilizará su experiencia y habilidades boxísticas para vencer a Terence Crawford en la superpelea que protagonizará el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con TV Azteca Deportes, Canelo Álvarez explicó que está trabajando en todos los aspectos de su juego para dominar a Crawford y defender su campeonato indiscutido de 168 libras.

“Sacar todo de mí, toda mi experiencia, mi fortaleza, mis habilidades boxísticas. Tener muchas piernas para poder meterme, salirme y estar ágil de todo mi cuerpo, eso es lo que estamos trabajando. Es un gran peleador, pero no es Canelo”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Israil Madrimov predice cómo podría terminar Canelo Álvarez vs. Crawford