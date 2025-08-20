Arap Bethke se convierte en papá por segunda vez y presenta a su bebé con tiernas fotos

El actor Arap Bethke presumió en sus redes sociales su gran felicidad, luego de que se convirtiera en papá por segunda ocasión.

El galanazo compartió con sus seguidores, la tarde del 19 de agosto, la noticia sobre el nacimiento de Sienna Bethke Tazzer, quien nació producto de su matrimonio con la escritora Anna Tazzer.

“Sienna Bethke Tazzer. Dios te bendiga siempre, amorcito nuestro”, publicaron ambos en la descripción de las fotografías con la que compartieron la buena nueva.

En sus imágenes nos obsequiaron un primer vistazo de la nueva integrante, quien llegó a completar su familia.

Arap Bethke y Anna Tazzer ya tienen en brazos a Sienna (Arap Bethke/Instagram) Crédito: Arap Bethke/Instagram | Cortesía

Aunque optaron por cubrir el rostro de su bebé, ese no fue un impedimento para que sus fans y sus amigos famosos los llenaran de felicitaciones por el muy importante paso que dieron en su vida.

“Mucha emoción!!! Mil bendiciones para toda la familia ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, les escribió Claudia Martín. También tuvieron palabras de Fernanda Castillo: “Felicidades Ana!! Que belleza”, de María León: “Muchas felicidades hermosura, abrazo a los tres!!! ❤️❤️❤️❤️”, de Mane de la Parra: “Muchas felicidades❤️🙌 puro amor para los 3”, entre otros.

Arap Bethke le tapó la cara a su bebé (Arap Bethke/Instagram) Crédito: Arap Bethke/Instagram | Cortesía

No es la primera hija para él.

Si bien Sienna es su primera hija en común, el actor ya se había estrenado como papá en el pasado con la llegada de Paloma, quien nació durante la relación que tuvo con Isabela Córdoba, por lo que ya no enfrentará los problemas de todo papá primerizo.

