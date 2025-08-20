NFL implementará IA para mejorar en jugadas y reclutamiento

La National Football League (NFL) hizo una alianza con Microsoft para implementar el uso de Inteligencia Artificial para mejorar el reclutamiento, optimizar la selección de jugadas y mejorar el rendimiento de los jugadores de los 32 equipos.

“Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para implementar IA en áreas clave. Con las tecnologías de IA existen enormes oportunidades para mejorar la experiencia del día del partido para nuestros equipos y ofrecer un producto más atractivo a nuestros aficionados”, afirmó Gary Brantley, director de información de la NFL.

Según la liga, la IA y sus plataformas en la nube permitirán a los entrenadores acceder, analizar y medir el rendimiento de los jugadores en el partido en tiempo real para decidir jugadas más precisas, de forma más eficiente y personalizada.

Football season is almost here, and we’re kicking off a new era in our partnership with the @NFL, bringing Copilot and Azure AI Foundry to the game, on and off the field!https://t.co/FgAg4u81fD pic.twitter.com/NB1bZuEMnr — Satya Nadella (@satyanadella) August 20, 2025

“Tomar decisiones acertadas y ubicar a los jugadores en las mejores posiciones del campo es responsabilidad del entrenador. La IA mejorará nuestra eficiencia y precisión al descomponer datos complejos en información fácil de entender que se puede comunicar rápidamente a nuestros jugadores y ayudarles a alcanzar su máximo potencial”, aseveró Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams.

Tecnología en la NFL

La NFL cuenta con un Sistema de Visualización de Bandas de la NFL que se actualizó con más de 2,500 computadoras y permite seguimiento a más de 1,800 jugadores.

La Asociación de Jugadores de la NFL también tendrá acceso a las soluciones que aporta la Inteligencia Artificial como parte de su proceso de revisión de vídeos que buscan mejorar la eficiencia en la seguridad de los jugadores.

“La alianza entre la NFL y Microsoft para llevar la ‘IA’ al juego nos enorgullece. Extender esta colaboración es más que una simple historia de fútbol americano; es un plan para la transformación”, puntualizó Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft.

Sigue leyendo:

– MLB abre la puerta a una expansión en un futuro cercano en Grandes Ligas

– Pateador de los Jacksonville Jaguars conecta gol de campo de 70 yardas

– Suspenden partido entre Lions vs. Falcons tras terrible lesión de Morice Norris