Clayton Kershaw se une club élite de pitchers tras alcanzar 220 victorias

Clayton Kershaw está en su temporada número 18 en las Grandes Ligas y sigue siendo uno de los brazos más confiables en la rotación de Los Dodgers.

El zurdo de los Dodgers se llevó la victoria número 220 de su carrera con una salida de 5.2 innings, 3 carreras limpias, 6 hits, 1 boleto y 3 ponches en el triunfo 9-5 sobre los Rockies de Colorado.

Kershaw es apenas el cuarto lanzador en la historia en tener 220 o más victorias, 3.000 o más ponches y una efectividad por debajo de 3.00 en Las Mayores.

El zurdo de los Dodgers ha jugado 18 temporadas con los Dodgers. Tiene 220 victorias, 96 derrotas, una efectividad de 2.52 y 3,020 ponches.

Los únicos lanzadores en tener un registro similar son Tom Seaver, Walter Johnson y Bob Gibson. Estos tres lanzadores están en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Kershaw suma cuatro victorias consecutivas en la temporada y se sigue acercando a Don Sutton, quien tiene la marca de más cuadrangulares en la historia de los Dodgers con 233.

Clayton Kershaw y una temporada consistente

El mítico pitchers de los Dodgers llegó esta temporada bajo la incógnita de cómo se repondría de sus lesiones. Kershaw ha demostrado que, aunque ha perdido velocidad, todavía tiene movimiento en sus pitcheos para dominar.

Kershaw tiene un récord de 8-2 con una efectividad de 3.13 y 52 ponches en 16 apariciones esta temporada.

De acuerdo a Baseball Reference, Clayton Kershaw tiene la tercera efectividad ajustada (ERA+) más alta de los Dodgers con 138, detrás de Balke Snell y Yoshinobu Yamamoto.

El zurdo sigue a los 37 años que puede dominar en la lomita y creando su camino para la inmortalidad en Cooperstown.

