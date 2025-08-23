Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 23 de agosto de 2025

Este sábado 23 de agosto habrá cuatro carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Yoenis Téllez y Abass Baraou se enfrentarán en el Caribe Royale Orlando en Orlando, Florida, por el título interino de peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que actualmente ostenta el cubano.

En la misma cartelera, Stephanie Han defenderá su título de peso ligero de la AMB contra Paulina Ángel, mientras que la campeona de peso supermosca Jamine Artigas hará lo mismo ante Linn Sandstrom.

Asimismo, en Australia, República del Congo e Inglaterra se estarán realizando tres tarjetas más con enfrentamientos destacados para el deporte.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Yoenis Téllez vs. Abass Baraou. Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. Orlando, Florida. Stephanie Han vs. Paulina Angel. Categoría: por el título peso ligero femenino de la AMB de Han, pelea a 10 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Categoría: por el título peso ligero femenino de la AMB de Han, pelea a 10 rounds. Orlando, Florida. Yankiel Rivera Figueroa vs. Angelino Córdova. Categoría: peso mosca, pelea a 12 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Categoría: peso mosca, pelea a 12 rounds. Orlando, Florida. Jamaine Ortiz vs. Steve Claggett. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. Orlando, Florida. Jasmine Artiga vs. Linn Sandstrom . Categoría: por el título supermosca femenino de la AMB de Artiga, pelea a 10 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

. Categoría: por el título supermosca femenino de la AMB de Artiga, pelea a 10 rounds. Orlando, Florida. Ariel Pérez vs. TBA. Categoría: peso semicompleto, pelea a 6 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 6 rounds. Orlando, Florida. Natalie Dove vs. TBA. Categoría: peso supermosca femenino, pelea a 4 rounds. – Lugar: Orlando, Florida.

Inglaterra

Jack Rafferty vs. Mark Chamberlain. Categoría: peso superligero, pelea a 12 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso superligero, pelea a 12 rounds. Altrincham. Zak Miller vs. Leon Woodstock. Categoría: peso pluma, pelea a 12 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso pluma, pelea a 12 rounds. Altrincham. Jack Turner vs. Nicolás Agustín Muguruza. Categoría: peso supermosca, pelea a 10 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso supermosca, pelea a 10 rounds. Altrincham. Henry Turner vs. Ivan Blazevic. Categoría: peso welter, pelea a 8 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso welter, pelea a 8 rounds. Altrincham. Nelson Birchall vs. TBA. Categoría: peso pluma, pelea a 8 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso pluma, pelea a 8 rounds. Altrincham. Steven Cairns vs. TBA. Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. Altrincham. Lewis Richardson vs. Artjom Spatar. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. Altrincham. Charlie Senior vs. TBA. Categoría: peso pluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso pluma, pelea a 6 rounds. Altrincham. Stephen Clarke vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. Altrincham. Jack Power vs. Dmitri Protkunas. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Altrincham.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. Altrincham. Eoghan Lavin vs. Omir Rodríguez. Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Altrincham.

República Democrática del Congo

Ilunga Junior Makabu vs. Charles Manyuchi. Categoría: pelea a 10 rounds, peso crucero. – Lugar: Kinshasa.

Categoría: pelea a 10 rounds, peso crucero. Kinshasa. Sarah Enduwa vs. TBA. Categoría: peso welter femenino, pelea a 6 rounds. – Lugar: Kinshasa.

Categoría: peso welter femenino, pelea a 6 rounds. Kinshasa. David Tshama vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Kinshasa.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. Kinshasa. Landry Matete vs. TBA. Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Kinshasa.

Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. Kinshasa. Jordy Mukuna vs. TBA. Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Kinshasa.

Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. Kinshasa. Peter Pita vs. TBA. Categoría: peso semicompleto, pelea a 6 rounds. – Lugar: Kinshasa.

Australia

Jake Wyllie vs. Youssef Dib. Categoría: peso ligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso ligero, pelea a 10 rounds. Brisbane. Skye Nicolson vs. Urvashi Singh. Categoría: peso supergallo femenino, 10 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso supergallo femenino, 10 rounds. Brisbane. Alex Leapai Jr. vs. Tom Ngapti. Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. Brisbane. Leah Reuben vs. Jittamat Phomta . Categoría: peso gallo femenino, pelea a 6 rounds. – Lugar: Brisbane.

. Categoría: peso gallo femenino, pelea a 6 rounds. Brisbane. Jimmie Phusomsai vs. Patrick Clarke. Categoría: peso welter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso welter, pelea a 6 rounds. Brisbane. Laphya Reuben vs. Riley Allen. Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. Brisbane. C hristopher O’Reilly vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Brisbane.

Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. Brisbane. Surachet Tongmala vs. Cassidy Thornberry. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Brisbane.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”