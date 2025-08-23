Santiago Giménez se fue en blanco y AC Milan sufre derrota histórica con el Cremonese

Santiago Giménez acalló los rumores de su salida del AC Milan al iniciar como titular en el primer partido de la temporada 2025-2026 de la Serie A, pero no pudo evitar que el cuadro rossoneri sufriera una histórica derrota 2-1 de local este sábado con el recién ascendido Cremonese.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Giménez jugó los 90 minutos, pero nunca pudo encontrar la opción clara para poder reflejarlo en el marcador con un equipo que tuvo muchas caras nuevas, entre ellos a jugadores de la talla de Christian Pulisic, Luka Modrić y Youssouf Fofana, entre varios más.

Una derrota del cuadro dirigido por Massimiliano Allegri que no sucedió desde la temporada 1994-195 cuando en la jornada 4 cayeron por 1-0 y ahora 31 años después se repite esta desagradable historia de un cuadro recientemente ascendido de nueva cuenta a la Serie A después de ganar el playoff de ascenso, ya que el Sassuolo y Pisa lo habían logrado directamente.

Giménez se estrenó, pero fue anulado

Es cierto que Giménez pudo haber anotado su primer gol del torneo, pero en la jugada donde el croata Luka Modrić le asistió un pase de oro para fusilar al arquero del cuadro visitante, fue invalidado por fuera de lugar del mexicano.

Milan desafortunadamente no pudo mejorar en su generación de juego como en el torneo pasado y para colmo fue sorprendido con el gol de Federico Baschirotto en un centro desde la izquierda de Alessio Zerbín, para rematar de cabeza y vencer al portero francés Mike Maignan en el minuto 28.

La reacción del cuadro rossoneri no se hizo esperar, pues cuando estuvieron abajo en el marcador reaccionaron como leones heridos para irse al ataque y en el minuto 45+1 lograr el empate 1-1 por conducto del serbio Strahinja Pavlović en un centro del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

El ratón cazó al gato

Para la segunda mitad, Milan se fue con todo en busca de la victoria, pero siguieron adoleciendo del mismo mal del torneo pasado, de buscar los goles por su propia cuenta en lugar de asociarse y con eso facilitarle el trabajo a sus rivales.

Esto permitió a los sorpresivos visitantes aparecer de nuevo en el marcado cuando Giuseppe Pezzella envió un centro al segundo poste donde, en una definición magistral, Federico Bonazzoli marcó de tijera el 2-1 para poner en forma arriba en el marcador al Cremonese.

This cracker from Bonazzoli sealed Cremonese's first win against Milan since 1994 (Luigi Gualco's goal). It's also their first Serie A victory over Milan at the Meazza.pic.twitter.com/QniKfmA3vu — David Ferrini (@davidferrini_) August 23, 2025

En la agonía del juego, Santiago Giménez estuvo cerca de cristalizar el esfuerzo de su equipo por anotar, pero en un lance de palomita no pudo rematar y con ello se fue la última opción del cuadro local en un sorpresivo y doloroso tropiezo en el inicio de la Serie A.

Seguir leyendo:

-AC Milan tiene el tiempo encima para recuperar la inversión por Santiago Giménez

-Santi Giménez inicia la temporada con asistencia en triunfo del AC Milan en Coppa Italia

– Pervis Estupiñán, compañero de Santiago Giménez, reveló sus intenciones en el Milan



