Heung-min Son se estrenó a lo grande en la MLS con golazo de tiro libre

Heung-min Son, uno de los refuerzos de mayor relevancia en la segunda ventana de la Major League Soccer (MLS) 2025, le puso la cereza al pastel a su rendimiento en los tres juegos que ha disputado con el LAFC al despacharse con un golazo este sábado en el empate 1-1 con FC Dallas.

El surcoreano que llegó procedente del Tottenham Hotspur, después de culminar una legendaria etapa en los Spurs ha caído de pie en los Black & Gold, mostrando una gran adaptación y un ritmo que va en aumento, al grado de que el golazo que abrió el marcador con los texanos fue de una gran manufactura.

SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱 pic.twitter.com/JaOwvhk3V9 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Los hechos hablan por sí solos del nuevo dorsal ‘7’ de los angelinos después de provocar un penalti en el empate con Chicago Fire 2-2, una asistencia en el triunfo contra New England Revolution y ahora al abrir su crédito goleador con un espectacular disparo en tiro libre en el duelo de visitantes que realizaron en la casa del FC Dallas.

Tal parece que Heung-min Son, más conocido como Sonny entre los aficionados de la escuadra angelina, ha sido el impulsor de un mayor rendimiento de la escuadra dirigida por Steve Cherundolo que mostró mejores argumentos para llevarse la victoria, pero la actuación del portero del equipo texano Michael Collodi evitó que los visitantes se llevaran la victoria.

Empero en el minuto 6 después de una falta de Dallas en los linderos del área, el surcoreano Son con mucha personalidad tomó el balón y sin pensarlo disparó sin pensarlo con la derecha para sorprender al portero Michael Collodi con un sensacional disparo que se incrustó en el ángulo derecho del arco local, besando las redes del estadio Toyota de Texas en una acción que provocó que todo el respetable se pusiera de pie para festejar la anotación.

Empero, el gozo se fue al pozo en un corto tiempo, cuando a los 13 minutos el delantero Logan Farrington anotaba el 1-1 que terminó siendo el resultado final para que los californianos se mantengan en el cuarto sitio de la Conferencia Oeste para mantener una posición al acecho en la zona de clasificación.

Cabe señalar que el sudcoreano no es la primera ocasión que se estrena con sus equipos en poco tiempo de vestir sus camisetas, como paso con el Tottenham, Son se estrenó apenas en su segundo partido oficial, al despacharse con un doblete frente al Qarabag FK dentro de la UEFA Europa League 2015-16.

Mientras que con el Bayer Leverkusen fue aún mejor, ya que ahí marcó en su primer encuentro, dentro de la DFB Pokal 2013-14: vs SV Lippstadt (1-6), donde también asistió para otra anotación, demostrando que donde ha estado poco a poco se va ganando la confianza de sus compañeros y del entrenador.

