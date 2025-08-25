Terence Crawford perderá título de la AMB cuando pelee con Canelo

Terence Crawford perderá su título de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

De acuerdo con BoxingScene, el organismo despojará a Crawford y Abass Baraou, monarca interino, será ascendido a campeón absoluto y podría defender el cinturón por primera vez contra Jermell Charlo o Jaron ‘Boots’ Ennis.

“La AMB permitirá a Crawford, con marca de 41-0 (31 KO), subir al ring como su campeón de las 154 libras. Será presentado como tal al inicio de su superpelea el 13 de septiembre en Netflix (…). Una vez que suene la campana inicial, Crawford será liberado del cinturón, sin importar el resultado de la pelea“, indicó el sitio web.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford conquistó el título de 154 libras de la AMB al derrotar a Israil Madrimov por decisión unánime en su debut en la categoría hace 53 semanas. El estadounidense no ha defendido su cetro tras más de un año de haberlo conseguido.

Ahora Bud buscará hacer historia en el deporte frente a Canelo Álvarez. De ganar el 13 de septiembre en Las Vegas, Crawford se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y conseguiría su cuarta corona lineal consecutiva, hazañas que lo pondrían entre los mejores del deporte.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

