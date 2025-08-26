Luca Onestini lanza nueva canción: “Pídelo a ChatGPT”; ¿inspirada en Aleska Génesis?

Luca Onestini, el ganador del segundo lugar de La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo, presentó en su cuenta de Instagram y TikTok su nuevo proyecto musical: “Pídelo a ChatGPT”.

Mira el video de promoción aquí.

El tema como tal puede resultar entretenido. Sobre todo porque, desde el lanzamiento de ChatGPT, la herramienta ha obtenido popularidad y, en el caso de los usuarios, esta se ha logrado ganar la confianza de muchos, tanto que hasta para tomar decisiones ha sido utilizada.

Las personas que siguen a Luca y saben de su fallida relación con Aleska Génesis. Entenderán que ella podría haber sido la musa de este tema, porque mientras aún salían, Luca y la venezolana han confirmado que hubo un momento en el que ella tuvo a bien preguntarle a ChatGPT si le convenía salir con el italiano.

La situación como tal dejó tan estupefacto a Luca que, literalmente, durante un live en TikTok, terminó riéndose de sí mismo.

La canción se estrenará en todas las plataformas el próximo 31 de agosto.

Sigue Leyendo más de Luca Onestini aquí:

· ¿Aleska Génesis o Luca Onestini?, ¿quién será el nuevo conductor de Hoy Día?

· Luca Onestini anuncia su retorno a Europa después de colaborar con Telemundo

· La postura de Rosa Caiafa frente al escándalo de Aleska Génesis y Luca Onestini