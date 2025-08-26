window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Rosie, hermana de Jenni Rivera, se convertirá en abuela a sus 44 años

Rosie, hermana de Jenni Rivera, está lo que sigue de feliz, pues muy pronto recibirá a su primer nieto

Rosie Rivera

Rosie Rivera muy pronto será abuela. Crédito: Mezcalent

Por  Juan Pablo González

La Familia Rivera no para de crecer, luego de que se diera a conocer que Rosie, una de las hermanas de la fallecida Jenni Rivera, se convertirá muy pronto en abuela.

La noticia fue compartida por la misma Rosie a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió su felicidad, pues en cuestión de meses le dará la bienvenida a su primer nieto.

“¡Viene una bendición del cielo! ¡Seré abuela! 👶🏼”, publicó orgullosa la futura abuela en compañía de un video de su hija Kassey en compañía de Nathan, su pareja.

En el video que compartió Rosie se ve a los futuros papás durante una sesión de fotos en una playa, en la cual se les ve vestidos de blanco y disfrutando el muy importante paso que dieron en su relación.

“Felicidades a mi princesa @kassey_rivera y @nathanjrz_ love you both”, se lee en el resto del texto con el que Rosie felicitó a los futuros papás.

Además de ella, su hija también compartió algunas de las fotografías de la sesión que protagonizó junto a su pareja.

“Mitad mía, mitad tuya”, escribió ella en la descripción de su publicación.

