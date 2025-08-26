Rosie, hermana de Jenni Rivera, se convertirá en abuela a sus 44 años

La Familia Rivera no para de crecer, luego de que se diera a conocer que Rosie, una de las hermanas de la fallecida Jenni Rivera, se convertirá muy pronto en abuela.

La noticia fue compartida por la misma Rosie a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió su felicidad, pues en cuestión de meses le dará la bienvenida a su primer nieto.

“¡Viene una bendición del cielo! ¡Seré abuela! 👶🏼”, publicó orgullosa la futura abuela en compañía de un video de su hija Kassey en compañía de Nathan, su pareja.

En el video que compartió Rosie se ve a los futuros papás durante una sesión de fotos en una playa, en la cual se les ve vestidos de blanco y disfrutando el muy importante paso que dieron en su relación.

“Felicidades a mi princesa @kassey_rivera y @nathanjrz_ love you both”, se lee en el resto del texto con el que Rosie felicitó a los futuros papás.

Además de ella, su hija también compartió algunas de las fotografías de la sesión que protagonizó junto a su pareja.

“Mitad mía, mitad tuya”, escribió ella en la descripción de su publicación.

