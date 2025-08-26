Sergio Busquets no le cierra la puerta al retiro del fútbol profesional

El futuro de Sergio Busquets en el fútbol profesional continúa siendo una incógnita. El mediocampista español del Inter Miami, con contrato vigente hasta el final de la temporada, admitió este martes que no tiene claridad sobre lo que vendrá en su carrera y dejó abierta la posibilidad del retiro.

En conferencia de prensa previa a la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, el jugador de 37 años fue directo: “No hay nada oficial ni en la renovación ni en una supuesta retirada”.

Busquets recordó que cuando decidió dejar al FC Barcelona ya sabía que no regresaría a Europa. “Cuando salí del Barça ya sabía que no volvería a España ni a Europa y yo también tengo una edad. Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla”, expresó.

Sergio Busquets acaba de confirmar que desde su llegada a @InterMiamiCF tenía claro que no volvería a jugar nuevamente en Europa. No adelantó si renovará su contrato ni si tiene definida su fecha de retiro. pic.twitter.com/aj1mRdzUPC — Alejandro Figueredo (@afigue2010) August 26, 2025

Rivalidad en Florida y la incógnita sobre Messi

El Inter Miami se prepara para un duelo de alta exigencia ante su vecino estatal. Será el tercer enfrentamiento de la temporada contra Orlando City, que hasta ahora ha mostrado amplia superioridad con victorias por 0-3 y 4-1. El propio Busquets reconoció que esos antecedentes pesan, pero destacó la ventaja de jugar en casa: “Creo que está al 50 %. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos”.

El experimentado centrocampista insistió en que la clave estará en no repetir errores. “Tendremos que no dar tantas facilidades y ser un equipo mucho más sólido”, dijo, convencido de que la semifinal exigirá máxima concentración. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

Más allá del desempeño de Busquets, todas las miradas apuntan a Lionel Messi. El argentino no juega desde su lesión sufrida el 2 de agosto contra Necaxa y ya acumula cuatro partidos de ausencia. El pasado fin de semana no viajó a Washington por precaución, aunque este martes volvió a entrenar con el grupo.

Javier Morales, asistente técnico del Inter Miami, explicó que la decisión sobre su participación se tomará horas antes del partido: “Messi completó el entrenamiento, pero esperaremos hasta mañana para definir su convocatoria”.

Con Busquets analizando su retiro y la expectativa por el regreso de Messi, el Inter Miami encara uno de los partidos más determinantes de su temporada.



