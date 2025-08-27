Piden a californianos evitar viajar con cítricos el fin de semana del Día del Trabajo

Funcionarios agrícolas pidieron a los californianos que eviten viajar con frutas y material de plantas cítricas durante el fin de semana largo del Día del Trabajo.

La petición de los especialistas es por el riesgo de propagar un insecto dañino peligroso, el psílido asiático (ACP), que puede portar el Huanglongbing (HLB), que puede ser una enfermedad mortal para las plantas cítricas.

This #LaborDay @CDFAnews Citrus Pest and Disease Prevention Committee is asking Californian's to NOT travel with homegrown citrus and plant material to help prevent the spread of Citrus Greening Disease and other dangerous vectors. https://t.co/EbyLg9w4uo pic.twitter.com/5kkGiJm7sK — California Citrus Mutual (@CaCitrusMutual) August 26, 2025

La solicitud proviene de la División de Prevención de Insectos Dañinos y Enfermedades de los Cítricos de California (California Citrus Pest and Disease Prevention Division, CPDPD), que es parte del Departamento de Alimentos y Agricultura de California.

Sigue leyendo: Trump elige a Brooke Rollins como secretaria de Agricultura

Los funcionarios pidieron a los residentes de California que obedezcan las restricciones de cuarentena por el HLB, que limitan el transporte y traslado de ingreso y salida de frutas y material de plantas cítricas del área de cuarentena y entre fronteras estatales y nacionales.

El CPDPD dijo que actualmente hay zonas del sur de California que están bajo cuarentena por HLB, principalmente en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, San Diego, Riverside y Ventura.

El ACP es un insecto diminuto que se alimenta de las hojas y tallos de cítricos, pero con la amenaza de propagar la enfermedad HLB.

Sigue leyendo: Raro virus transmitido por mosquitos se presentó en dos niños de Tennessee

A pesar de que la enfermedad no es de riesgo para los humanos ni para los animales, es mortal para los árboles de cítricos. Por el momento, no se tiene cura para el HLB, y los árboles infectados mueren.

En California se han encontrado especímenes del ACP, así como de la enfermedad, y los propietarios de árboles cítricos deben mantenerse en alerta.

“Ahora que los californianos se preparan para viajar para el fin de semana del Labor Day, les pedimos que dejen sus cítricos en casa y eviten llevarlos a sus puntos de destino o traerlos de allí“, dijo el director del Comité para la Prevención de Insectos Dañinos y Enfermedades de los Cítricos, Keith Watkins.

Sigue leyendo: La proteína de los insectos puede retardar el aumento de peso: estudio

“Trasladar frutas y material de plantas cítricas caseras puede propagar insectos dañinos y enfermedades de plantas peligrosas, lo cual amenaza la capacidad de los productores caseros y comerciales de California de continuar cultivando algunas de las frutas favoritas de California. Trabajando juntos, podemos proteger los cítricos de California”, añadió.

El insecto ACP y la enfermedad HLB no son las únicas amenazas para los cítricos. Las moscas de fruta invasivas (IFF) obligaron a imponer cuarentenas adicionales en California que limitaron todo movimiento de frutas y verduras de huertas caseras, incluidos los cítricos, de la propiedad donde se cultivan.

Para prevenir futuras cuarentenas de IFF, los residentes deben evitar, al ingresar a California desde otros estados, introducir productos agrícolas, incluso frutas y verduras.

Sigue leyendo: Comer insectos puede mejorar tu salud y salvar al planeta

Los funcionarios agrícolas alentaron a los californianos a inspeccionar sus árboles de cítricos en sus jardines. Si encuentran ACP o la enfermedad HLB, deben rociarlos, podarlos y cuidarlos.

El ACP es un insecto de un octavo de pulgada de largo y se alimenta a un ángulo de 45 grados, lo cual lo hace parecerse a una espina sobre las hojas y los tallos.

Algunos síntomas del HLB son hojas manchadas y amarillentas; tallos amarillos, frutas asimétricas, pequeñas y de sabor rancio, y caída prematura y excesiva de frutos.

Sigue leyendo: Contaminación atmosférica podría provocar extinción masiva de insectos

Si alguna persona descubre la presencia de insectos dañinos o síntomas de enfermedad, debe informar a la línea gratuita de insectos y enfermedades dañinos del Departamento de Alimentos y Agricultura de California al 1-800-491-1899.

Para obtener más información sobre la prevención del ACP y HLB, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· Científicos explican la invasión de 45 millones de saltamontes en Las Vegas en una sola noche

· Descubre unos extraños nidos en su baño y le recomiendan que se mude de casa

· Aprende a identificar las picaduras de insectos según sus efectos