‘En Casa con Telemundo’ defiende su silencio ante demandas contra el esposo de Aleyda Ortiz

En las últimas semanas diversos medios se hicieron eco de las demandas que Alejandro Chabán, Vicente Saavedra, entre otros, interpusieron en contra de Ricardo Casanova, el esposo de Aleyda Ortiz, una de las presentadoras de ‘En Casa con Telemundo’.

A pesar de la amplísima cobertura que se le ha dado a este tema, la emisión de las tardes optó por no cubrir esa noticia, lo que llevó a las redes a cuestionar los motivos.

Tras días de silencio, Gabriel Coronel, uno de los presentadores de show, tomó la palabra este miércoles y compartió la postura de la producción con respecto a las demandas que existen en contra del esposo de su compañera.

“Este es un tema que no hemos tocado en el programa porque el esposo de Aleyda no es figura pública. En el momento en que Aleyda tenga algo que decir al respecto, ella misma lo va a hacer”, compartió el presentador ante los señalamientos que han recibido como emisión.

Durante su mensaje, Gabriel Coronel aseguró que la emisión se caracteriza por su transparencia y aclaró que con este tema no será la excepción.

“Recientemente han surgido varias demandas en contra del esposo de nuestra presentadora Aleyda Ortiz. La última demanda fue por presunto fraude y otras reclamaciones y fue interpuesta por el exmanager de Ozuna, Vicente Saavedra. Por su parte, la pareja de Aleyda interpuso su propia demanda en contra de Vicente por incumplimiento y difamación”, señaló Coronel en otro fragmento del mensaje que dio.

La postura de ‘En Casa con Telemundo’ sobre ese tema no dejó a nadie indiferente y así lo hicieron saber con los comentarios que dejaron en el video, al asegurar que no han aplicado ese criterio en otros casos y citaron a Ninel Conde, Aleska Génesis, entre otros.

“Figura publica. Si ustedes hablan de todo el mundo, por favor”, “Les recuerdo un poco cómo funaron al exmarido de Ninel Conde, le dieron revés y derecho y hasta pare llevar🤔”, “No es figura pública, pero si el marido de una figura pública”, “No aguantaron la presión del público”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que surgieron tras el mensaje de Gabriel Coronel.

