Ridley Scott revela que rechazó 20 millones por dirigir ‘Terminator 3’

El visionario director de cine Ridley Scott, la mente maestra detrás de clásicos como ‘Alien’ y ‘Blade Runner’, reveló recientemente que rechazó una suma astronómica de dinero para dirigir la tercera entrega de la saga Terminator, ‘Terminator 3: La Rebelión de las Máquinas’ (2003), por considerar que el material no se ajustaba a su estilo.

En una sesión de preguntas y respuestas con el medio The Guardian, Scott, de 87 años, explicó con orgullo su decisión:

"Estoy orgulloso de esto. Rechacé una oferta de 20 millones de dólares. ¿Ves? No me pueden comprar, amigo". Ridley Scott – Director de cine

¿Una estrategia que salió mal?

El director británico relató una curiosa anécdota sobre las negociaciones. Sabiendo que la estrella Arnold Schwarzenegger recibiría un salario cuantioso, Scott decidió emplear una táctica para que el estudio rechazara su participación: exigir la misma cifra que el actor.

“Alguien dijo: ‘Pregunta qué consigue Arnie’”, explicó Scott. “Pensé: ‘Lo probaré’. Dije: ‘Quiero lo que consigue Arnie’. Cuando dijeron que sí, pensé: ‘¡Qué me jodan!'”.

A pesar de la abultada oferta económica, su integridad artística pudo más. Scott finalmente declinó el proyecto al sentirlo ajeno a su esencia como cineasta.

La razón fundamental de su rechazo va más allá del dinero. Scott comparó la franquicia ‘Terminator’ con las películas de James Bond, argumentando que su tono no encajaba con su visión.

“No podría hacerlo. No es lo mío. Es como hacer una película de Bond. La esencia de una película de Bond es la diversión y el humor. Terminator es puro cómic. Intentaría hacerlo real. Por eso nunca me han pedido que haga una película de Bond, porque podría cagarla“, admitió con franqueza.

El destino de ‘Terminator 3’ y otros rechazos famosos

Finalmente, la película fue dirigida por Jonathan Mostow (U-571) y se estrenó en 2003 con Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes y Kristanna Loken en el reparto. La cinta recibió críticas mixtas y recaudó 433,4 millones de dólares en todo el mundo.

Este no es el único blockbuster que Scott ha rechazado. También dijo no a la dirección de ‘Top Gun: Maverick’ por una razón profundamente personal: el respeto al legado de su difunto hermano, Tony Scott, quien dirigió la original.

“Me pidieron que la dirigiera”, declaró al The Hollywood Reporter en noviembre, “y dije: ‘No quiero seguir los pasos de mi hermano'”. Ridley destacó que sus estilos eran muy diferentes, siendo el de Tony más centrado en “la actualidad”, mientras que el suyo prefiere los mundos históricos, fantásticos o de ciencia ficción.

