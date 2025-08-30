Lenny Tavárez será reconocido por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos

Lenny Tavárez será honrado con el prestigioso premio “La Musa Triunfador 2025” otorgado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF), en reconocimiento a su destacada carrera como cantante, compositor y productor dentro de la música urbana latina.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en el Flamingo Theater de Miami, donde Tavárez recibirá esta distinción que celebra su influencia y aporte significativo al desarrollo del reguetón y otros géneros urbanos, así como su habilidad para fusionar ritmos y conectar emocionalmente con su público.

En la ceremonia también serán reconocidos Enrique Bunbury, Andrés Castro y Jorge Luis Piloto, quienes entrarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Asimismo, la cantante mexicana Ángela Aguilar recibirá el premio especial La Musa Elena Casals 2025.

El compositor estadounidense Charles Fox recibirá el Premio Pionero Desi Arnaz, los dominicanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, de la disquera y editorial J&N Publishing, contarán con el Premio Editores Ralph S. Peer 2025, y el directivo musical estadounidense Mike O’Neill, obtendrán La Musa Premio Fundadores 2025.

Trayectoria de Lenny Tavárez

Julio Manuel González Tavárez, conocido artísticamente como Lenny Tavárez, comenzó su carrera en el dúo Dyland & Lenny, formado junto a Carlos Castillo Cruz, que se lanzó al éxito a finales de la década de 2000.

Con álbumes como My World (2010) y My World 2 (2013), el dúo se posicionó en el panorama urbano con reconocimientos en Premios Lo Nuestro, Premios Billboard y el Festival de la Orquídea en Venezuela.

Tras la separación del dúo en 2013, Lenny Tavárez emprendió una carrera en solitario que lo llevó a consolidarse como uno de los exponentes más versátiles del género.

Su estilo evolucionó al incorporar elementos del reguetón, Latin trap y R&B, lo que se reflejó en éxitos como “Fantasías”, “Nena Maldición” junto a Paulo Londra, “Toda (Remix)” y “Calentura (Remix)”.

Lenny Tavárez ha colaborado con artistas de renombre como Karol G, Maluma, Anitta, Nicky Jam y Justin Quiles, ampliando su influencia y presencia internacional.

