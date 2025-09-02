Robert García sobre Davis vs. Paul: “Una burla para el deporte”

El entrenador Robert García opinó que la pelea de exhibición entre Gervonta Davis y Jake Paul el 14 de noviembre es una burla y un fraude para el deporte.

En el canal ProBox TV, García cree que Tank Davis antes de pensar en ganar mucho dinero ante Paul, debería estar haciendo las peleas que todos quisieran ver o unificando títulos.

“Hablando de la pelea (con Gervonta), para mí es un fraude, es un chiste mirar algo así, nombrarlo PPV. La gente va a pagar, la gente la va a ver, la vamos a ver nosotros. Pero un peleador como Gervonta, que nunca lo hemos visto enfrentarse a alguien de calidad, a una pelea unificatoria, que nunca ha tomado esos retos y ahora estar haciendo esto se me hace que es una burla para el deporte. (…) Gervonta tendría que haber hecho peleas que uno quiere ver y ganarlas, tomar esos retos, buscar las peleas que la gente quiere ver, las peleas unificatorias”, dijo.

“Nunca ha unificado, nunca ha tomado un reto que nos deje con las ganas de estar ansiosos de ver esa pelea y es un gran pegador, de los mejores libra por libra en talento, pero no ha tomado esos retos. Así que antes de pelear esas exhibiciones donde vas a ganar mucho dinero como negocio, que es un negociazo lo que están haciendo, antes de tomar eso enfrenta a los peleadores que el boxeo te quiere ver enfrentar”, añadió.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

Además del peso, Tank Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y este duelo podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Jake Paul aseguró que no le importan las críticas de los aficionados y expertos. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

