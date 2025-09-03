Karla Monroig confirma su separación de Tommy Torres tras 16 años de matrimonio

La presentadora boricua Karla Monroig, de 46 años, está pasando por momentos muy complicados en el plano personal, luego de que confirmara su separación de Tommy Torres, con quien estuvo casada por 16 años.

La también actriz y modelo confirmó, lo que era un secreto a voces, en una dinámica que realizó en ‘Hoy Día’ en compañía de Carlos Calderón, en la que finalmente soltó toda la verdad sobre lo que está sintiendo su corazón en estos momentos.

Karla habló del tema luego de que en la dinámica “Los Dados de la Vida” le saliera que tenía que compartir con la audiencia un momento crítico que haya vivido con su pareja, siendo ahí que se soltó.

“El momento crítico en pareja es el que estoy viviendo en este momento, estamos en proceso de divorcio, después de 20 años juntos, casi 17 de casados. Llega un momento que si ya no funciona, cada uno tiene el derecho de buscar su felicidad, entonces, lo más sabio, es poder tomar caminos diferentes. Enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, es vivir el verdadero amor, entonces creo que sí sería el momento más crítico”, se sinceró la presentadora.

A continuación detalló que durante esta etapa tan dura ha contado con todo el amor y apoyo de las personas más importantes de su vida, quienes no se le han despegado ni un solo instante.

“Un divorcio siempre es muy duro y agradezco ese círculo que ha estado ahí para acompañar, para estar ahí en mi proceso de sanación y, sobretodo, agradezco a personas, gracias a Dios, los medios de comunicación, que me han abierto nuevamente las puertas para retomar mi carrera, y que los titulares hayan sido el éxito que tuve en algún momento conduciendo un programa de baile, en la película, cuando hago ‘La Mesa Caliente’, aquí en ‘Hoy Día’”, continuó.

Además del pronunciamiento que hizo en televisión nacional, Karla Monroig también habló al respecto en una publicación que realizó en Instagram y en la que se abrió con sus seguidores.

“A veces el destino nos empuja… y hoy no fue la excepción. ¡Creo que hasta me toca jugar el Powerball! Hablando en serio, el dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio. Y de valentía, créanme, yo sí sé. (…) Hoy les comparto un cierre de ciclo lleno de gratitud y con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Confío en el plan que Dios tiene para mí. Gracias por su cariño y oraciones”, concluyó.

Sigue leyendo: