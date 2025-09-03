Mega Millions: premio mayor aumenta a $336 millones

El acumulado de Mega Millions sigue creciendo. Tras el sorteo del martes 2 de septiembre, en el que ningún boleto acertó la combinación ganadora, el premio mayor se elevó a $336 millones de dólares, encendiendo el entusiasmo entre quienes sueñan con volverse millonarios de la noche a la mañana.

Los números ganadores del sorteo fueron: 7, 17, 35, 40, 64 y la Mega Ball dorada 23. Sin embargo, nadie logró acertar los seis números necesarios para llevarse el bote, ni siquiera alguno de los premios secundarios más altos.

Si un jugador logra ganar el próximo sorteo, tendrá la opción de recibir el total del premio pagado en anualidades, o bien, elegir un pago único en efectivo de $151.3 millones de dólares, antes de impuestos.

Hasta ahora, en 2025, solo cuatro personas han logrado llevarse el premio mayor de Mega Millions. La más reciente fue el 27 de junio en Virginia, donde un boleto acertó los números ganadores de un acumulado de $348 millones de dólares. Antes, hubo ganadores en Ohio, Illinois y uno más en enero.

Como novedad, los boletos de Mega Millions ya incluyen automáticamente un multiplicador que puede aumentar los premios que no son el jackpot. Este multiplicador puede ser de 2x, 3x, 4x, 5x o incluso 10x, lo que significa que un premio de $1,000 dólares podría convertirse en $10,000 dólares, sin pagar más por ello.

Si no quieres elegir tus propios números, puedes pedir un “Quick Pick” o “Easy Pick”, y dejar que la computadora seleccione al azar. Esta opción es práctica y muy popular.

Los boletos se pueden adquirir en gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia y algunos aeropuertos. Solo asegúrate de hacerlo en un estado participante.

Powerball también está en su punto más alto

La emoción por las loterías en Estados Unidos es doble esta semana. Mientras Mega Millions sigue acumulando millones, Powerball ofrece un premio aún más impresionante: $1.3 mil millones de dólares.

Nadie ganó el sorteo del lunes 1 de septiembre, por lo que el próximo sorteo de Powerball, programado para el miércoles 3 de septiembre, promete ser uno de los más esperados del año.

La coincidencia de premios altos en ambas loterías ha despertado una ola de participación en todo el país. Si vas a probar suerte, hazlo con inteligencia y responsabilidad. A veces, la suerte toca dos veces… y esta semana, hay dos oportunidades enormes para comprobarlo.

