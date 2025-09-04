Concejal demócrata de Chicago reconoce la necesidad de la Guardia Nacional para frenar al crimen

Contrario a la posición asumida por el alcalde de Chicago y por el gobernador de Illinois, el demócrata Raymond López, concejal del Distrito 15 del West Side de Chicago, admite que en la “Ciudad de los Vientos” sí se requiere de la presencia de Guardia Nacional para hacerle frente a la inseguridad.

Al inicio de esta semana, el presidente Donald Trump anticipó que pronto desplazaría a miembros de la Guardia Nacional hacia Chicago para hacerle frente a la criminalidad, pues definió a la “Ciudad de los Vientos” como un “infierno” y “capital mundial del asesinato”.

“Vamos a entrar. Esto no es un asunto político. Tengo una obligación cuando 20 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas y media y 75 han recibido disparos. Chicago es un infierno ahora mismo”, expresó el republicano de 79 años.

Sin embargo, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, descartó rotundamente que el crimen esté desbordado en Chicago y considera innecesario llenar a la ciudad de más elementos para patrullar las calles.

“No existe ninguna emergencia que justifique que el presidente federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados ni envíe militares en servicio activo dentro de nuestras fronteras.

Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y continuar abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias trabajadoras”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Centenares de integrantes de la Guardia Nacional se preparan para ser desplazados a Chicago. (crédito: Eric Gay / AP)

Por su parte, Brandon Johnson, alcalde de Chicago, insiste en que no le permitirá al presidente asumir el control de la seguridad con la ayuda de la Guardia Nacional.

“Es realmente una vergüenza. Es ofensivo que este presidente hable en nombre de la ley y el orden y haga lo contrario. Hay muchas cosas que el gobierno federal podría hacer para ayudarnos a reducir la delincuencia y la violencia en Chicago, pero enviar al ejército no es una de ellas”, indicó en una entrevista concedida a la cadena WGN.

Al respecto, en un dialogo entablado con la cadena de noticias NewsNation, el concejal Raymond López aseguró que muchos residentes de Chicago “viven en un estado de miedo” a causa de la inseguridad y por ello se debe aceptar el apoyo de la Guardia Nacional para abatir a la delincuencia.

“Si el alcalde y el gobernador siguen diciendo que el crimen ha bajado, que el crimen está disminuyendo, que todo está bien, entonces ¿por qué no aceptamos la oferta de Donald Trump y vamos aún más lejos?”, expresó.

El demócrata incluso definió una estrategia para vencer a los grupos delincuenciales que operan en Chicago.

“Necesitamos la presencia real de la Guardia Nacional para centrarse en los activos de la ciudad para que nuestra policía pueda ir a las comunidades y perseguir a esos pandilleros, traficantes de drogas y traficantes de personas”, enfatizó.

Hasta el momento se desconoce cuándo se pondrá en marcha la operación planteada por Donald Trump para Chicago.

Sigue leyendo:

• Gobernador de Illinois promete dura respuesta si Trump despliega a la Guardia Nacional en Chicago

• Alcalde de Chicago le reitera a Trump que no permitirá el despliegue de tropas federales

• Alcalde de Chicago arremete contra Trump y niega que la delincuencia se le haya salido de control