Terence Crawford predice ganador de Davis vs. Paul

Terence Crawford predijo que Jake Paul tiene todas las de ganar en la pelea de exhibición que protagonizará con Gervonta ‘Tank’ Davis el 14 de noviembre en Atlanta.

En una entrevista con el podcast Full Send, Crawford cree que la diferencia de peso es demasiado para Tank Davis, pero entiende que es un enfrentamiento para hacer dinero.

“No sé que pasará con un 135 (libras) enfrentando a un 200, no creo que es una pelea real porque no son del mismo peso, creo que entrarán a hacer un sparring: ‘entremos y recojamos el dinero’. Jake es demasiado grande para Tank, en realidad es mucho más grande. Tank es muy talentoso, puede pegar fuerte y es explosivo, pero Jake puede golpear con esa derecha, lo he visto de cerca y en persona el tipo es grande, no es tan lento como la gente cree y puede pegar”, dijo.

“Honestamente creo que Jake por juventud. No hay ganador, es una exhibición, pero Jake es demasiado grande. Si realmente van a pelear, él es demasiado grande. Tank no va a poder entrar por ese jab. Si Jake conecta un buen golpe sobre Tank, se acaba todo”.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). Además, Tank estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. y había otros duelos de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y este combate podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis se enfrentará a Jake Paul en noviembre. Credit: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

