Ilia Topuria afirma que puede noquear a Crawford

Ilia Topuria, campeón de peso ligero y el mejor libra por libra de UFC, afirmó que noquearía rápidamente a Terence Crawford si le dieran la oportunidad de enfrentarlo sobre el cuadrilatero.

En una publicación en su cuenta en X, Topuria -que no ha boxeado profesionalmente- se mostró confiado luego de que se cruzara con Crawford en el UFC Performance Institute y fueran fotografiados.

“No voy a hablar de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, voy a hablar de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pongo a dormir en el primer contacto!”, escribió el peleador español de MMA.

I won’t talk about what would happen between me and Crawford in an octagon I’ll talk about what would happen in a ring.

I put him to sleep in the first contact !! — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 7, 2025

Esta no es la primera vez que el campeón de peso ligero de UFC muestra interés en competir en boxeo. Anteriormente, Ilia Topuria retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le pidió a Turki Alalshikh que lo tome en consideración para enfrentar al tapatío o a Crawford.

El deseo de Topuria de subir al ring podría no cumplirse muy pronto porque a Dana White -presidente de la liga más famosa de MMA- no le gusta que sus peleadores se expongan en boxeo, pero quizás por el atractivo comercial de una posible pelea con alguna de estas estrellas lo haga cambiar de idea.

Terence Crawford enfrentará a Canelo Álvarez por los cuatro títulos de las 168 libras este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte.

Canelo Álvarez y Terence Crawford subirán al ring este sábado 13 de septiembre. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Ilia Topuria es una de las principales estrellas de UFC y el mejor libra por libra de la organización. El georgiano de ascendencia española se mantiene invicto en las MMA y ha sido campeón de dos categorías: peso pluma y ligero. Además, ha vencido a grandes nombres como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

