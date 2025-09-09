Lucy Guo: la hija de inmigrantes chinos que hizo historia como la multimillonaria más joven

El nombre de Lucy Guo ha pasado a la historia como un vivo ejemplo de determinación y éxito a pesar de sus humildes orígenes. Hija de inmigrantes chinos, logró transformar una infancia marcada por el esfuerzo y la disciplina en una carrera que la llevó a consolidarse como la multimillonaria más joven hecha a sí misma.

Y es que el pasado mes de abril, la revista Fortune la nombró como la multimillonaria más joven del mundo con una “bolsa” de más de $1,200 millones, desbancando a la cantante estadounidense Taylor Swift.

Más allá de la cifra que representa su fortuna, su recorrido simboliza cómo los sueños y la perseverancia pueden abrir camino a oportunidades extraordinarias.

De Fremont al mundo: una vida marcada por el esfuerzo

De la formación académica al impulso emprendedor

Durante la preparatoria, Lucy comenzó a experimentar con proyectos propios, creando un pequeño negocio enfocado en la automatización de procesos en línea. Esa primera aventura empresarial le mostró que podía convertir la tecnología en una herramienta rentable.

Posteriormente, ingresó a la Universidad Carnegie Mellon para estudiar informática y diseño de interacción, aunque no permaneció mucho tiempo en las aulas: fue seleccionada para la prestigiosa Thiel Fellowship, que impulsa a jóvenes con potencial para crear proyectos disruptivos con apoyo financiero y mentoría.

Ese giro fue decisivo. Con el respaldo del programa, Lucy se integró a compañías líderes del sector tecnológico, donde comenzó a acumular experiencia real. Primero trabajó en Facebook, y poco después se unió a Snapchat como la primera diseñadora de productos de la empresa.

Allí participó en iniciativas clave, entre ellas el desarrollo de Snap Maps, una función que cambió la manera en que los usuarios interactúan con la aplicación al mostrar en tiempo real la actividad de sus contactos en el mundo.

El nacimiento de Scale AI y la consolidación de su fortuna

En 2016, Lucy pasó a formar parte de Quora, donde conoció a Alexandr Wang. Juntos fundaron Scale AI, una startup enfocada en preparar datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La compañía creció con rapidez, convirtiéndose en una referencia global en su área. Aunque Guo dejó la gestión de la empresa en 2018 debido a diferencias internas, conservó su participación accionaria. Esa decisión estratégica impulsó su patrimonio neto hasta superar los mil millones de dólares a medida que la valoración de Scale AI se disparaba.

Lejos de detenerse, decidió seguir emprendiendo. En 2022 fundó Passes Inc., una plataforma pensada para que creadores digitales con grandes comunidades pudieran monetizar contenido exclusivo y conectar de manera directa con sus seguidores.

Con una inversión inicial de 50 millones de dólares, esta apuesta consolidó su perfil como una de las jóvenes empresarias más innovadoras de su generación.

Actualmente, Lucy combina su rol de inversionista con el desarrollo de nuevos proyectos, manteniéndose activa en el ecosistema tecnológico. Su vida demuestra que, incluso con orígenes humildes y partiendo de una familia inmigrante, es posible alcanzar niveles de éxito que marquen un precedente en la historia empresarial de Estados Unidos.