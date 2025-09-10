Selena Gomez reveló que sufre de artritis como consecuencia del lupus

Selena Gomez reveló recientemente que padece artritis en los dedos como consecuencia del lupus, enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2013.

La cantante y empresaria compartió esta información durante una conversación en el podcast Good Hang with Amy Poehler, donde explicó que esta condición le ha generado rigidez y dolor, dificultándole hacer tareas simples como abrir una botella de agua.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, contó la actriz.

Este padecimiento la llevó a desarrollar un diseño inclusivo de su marca de cosméticos Rare Beauty, con la creación de productos con envases fáciles de abrir, pensando en personas que enfrentan problemas de destreza manual.

“Hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, dijo.

Selena destacó que aunque puede parecer un detalle menor, esta accesibilidad es de gran ayuda para personas de cualquier edad.

Selena siempre ha sido muy abierta sobre los retos físicos y emocionales que le ha impuesto el lupus, incluyendo un trasplante de riñón en 2017 y las molestias crónicas que sufre al despertar.

La actriz también mencionó que esta condición y los tratamientos asociados han afectado su cuerpo y la han expuesto a críticas sobre su peso, las cuales ha enfrentado con apoyo terapéutico.

La lucha de Selena Gomez contra el lupus y sus secuelas como la artritis ilustran su resiliencia y compromiso tanto con su salud como con crear un impacto positivo a través de su marca, llevando visibilidad a las dificultades de quienes padecen enfermedades similares.

