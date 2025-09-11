55 gobernadores condenan la violencia política tras el asesinato del comentarista Charlie Kirk

El presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA), el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, y el vicepresidente, el gobernador de Maryland, Wes Moore, emitieron una declaración en representación de los 55 gobernadores de la organización, condenando la violencia política en todas sus formas, tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

“Como gobernadores, nos unimos —republicanos y demócratas— para condenar la violencia política en todas sus formas. El incidente de hoy en Utah, en el que estuvo involucrado Charlie Kirk, es un duro recordatorio de que la violencia no tiene cabida en nuestra democracia, en nuestros estados ni en nuestras comunidades”.

“Nuestra responsabilidad como gobernadores es salvaguardar la seguridad pública y proteger las instituciones democráticas que fortalecen a Estados Unidos. Los desacuerdos deben abordarse mediante el diálogo, el debate y el proceso democrático; no mediante la intimidación ni el daño”.

“Hacemos un llamado a los líderes y a la ciudadanía a rechazar la violencia, bajar la temperatura y renovar su compromiso con la civilidad, el respeto y el estado de derecho. Así es como honramos nuestros valores compartidos y garantizamos un futuro más seguro y sólido para todos”.

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) es la organización bipartidista de los 55 gobernadores de estados, territorios y mancomunidades del país. A través de la NGA, los gobernadores comparten buenas prácticas, abordan temas de interés nacional y estatal, y comparten soluciones innovadoras que mejoran el gobierno estatal y respaldan los principios del federalismo.

