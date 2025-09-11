Facebook comenzó a pagar el acuerdo de $725 millones: cómo saber si lo recibirás

Si solicitaste tu parte del acuerdo por privacidad de Facebook, es posible que tu pago ya esté en camino. La empresa comenzó a enviar el dinero correspondiente al millonario acuerdo de $725 millones de dólares, alcanzado tras una demanda colectiva por uso indebido de datos de los usuarios.

Este pago forma parte de la resolución legal derivada de varias demandas contra Facebook (ahora parte de Meta), relacionadas con la compartición no autorizada de información personal a terceros, como empresas de publicidad o corredores de datos. El escándalo que detonó estas acciones legales fue el caso Cambridge Analytica en 2018, cuando se supo que la consultora accedió a datos de millones de usuarios para influir en procesos políticos. Aunque Meta no admitió culpa, acordó pagar para cerrar el litigio.

¿Cómo saber si recibirás el dinero?

Las personas que completaron su reclamo en 2023 y fueron aprobadas están recibiendo correos electrónicos del remitente Facebook User Privacy Settlement Administrator (Administrador del Acuerdo de Privacidad de Usuarios de Facebook).

El mensaje llega desde la dirección donotreply@facebookuserprivacysettlement.com y tiene como asunto: Facebook User Privacy Settlement – Settlement and Distribution Status Update (Acuerdo de Privacidad de Usuarios de Facebook – Actualización del Estado del Acuerdo y la Distribución).

Ese correo confirma que tu solicitud fue aceptada, e incluye tu número de reclamo. Además, se enviará una segunda notificación entre tres y cuatro días antes de emitir el pago, por lo que es importante revisar con frecuencia tu bandeja de entrada y también la carpeta de spam.

¿Cuándo se realizará el pago?

Los pagos comenzaron a emitirse en septiembre y continuarán por las próximas diez semanas, según informó el administrador del acuerdo.

El método de pago dependerá de la opción que seleccionaste al presentar tu solicitud: depósito directo, PayPal, Zelle, tarjeta prepaga u otra forma electrónica.

¿De cuánto será el pago?

No existe una cantidad fija, ya que el monto final depende de varios factores. El dinero disponible se distribuirá después de cubrir gastos administrativos y honorarios legales. Luego, se divide entre los reclamantes de acuerdo con el tiempo que cada uno haya usado Facebook durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022.

Por cada mes con una cuenta activa, los usuarios reciben un “punto de asignación”. El total de puntos acumulado entre todos los reclamantes determina cuánto vale cada punto. Por lo tanto, quienes usaron Facebook durante más años recibirán pagos más altos que aquellos con cuentas activas solo por poco tiempo.

¿Qué debes hacer ahora?

Si ya enviaste tu reclamo y fue aprobado, solo queda esperar el correo de confirmación de pago. No necesitas hacer nada más, salvo verificar regularmente tu email.

Ten precaución con correos fraudulentos: asegúrate de que la dirección sea la oficial y nunca compartas información personal fuera del sitio web legítimo del acuerdo. En momentos como este, los ciberdelincuentes están más activos, tratando de robar tus datos y tu dinero.

