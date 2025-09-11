Los “malabares” del Real Oviedo de Grupo Pachuca para respetar su tope salarial de $50 millones

El director general del Real Oviedo, propiedad de Grupo Pachuca, Agustín Lleida, y el director deportivo, Roberto Suárez, analizaron el mercado de fichajes realizado por la entidad y aseguraron que el club azul tendrá un límite salarial de 42.9 millones de euros, equivalentes a $50 millones de dólares para la presente temporada.

“Nos queda un remanente para el mercado de enero. Tuvimos cuidado y fuimos prudentes para realizar según qué operaciones”, explicó Lleida en la presentación de Javi López y Ovie Ejaria como nuevos jugadores del Real Oviedo.

El Real Oviedo realizó 27 movimientos este verano entre llegadas y salidas y formó una plantilla de 25 jugadores con 16 nacionalidades diferentes, algo que, según el director general carbayón, “explica las complejidades que tiene un mercado estando en Primera División”.

“Trabajamos por tener un tipo de delantero diferente a lo que ya teníamos y que nos iba a mejorar en varias facetas del juego. Queríamos que cumplieran todos los parámetros, también que fuese rentable para el club de cara al futuro. Alguna operación no se pudo hacer por eso y otras porque había competencia y se fueron a otro equipo”, explicó Roberto Suárez, director deportivo, al ser preguntado sobre Memphis Depay, un atacante que haría formaría un tridente con Salomón Rondón y Federico Viñas, pero al que finalmente no fichó el Oviedo el último día de mercado.

La dirección deportiva azul, además, confirmó que no ficharán a ningún jugador del mercado de agentes libres y garantizaron “la continuidad de Brandon Domingues hasta, como mínimo, el mercado de invierno”.

“En todos los mercados desde que estamos en Oviedo han venido jugadores de Pachuca y en todas las decisiones ha estado Jesús Martínez presente, siempre lleva el timón”, concluyó Lleida sobre la importancia del presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo en los fichajes realizados por los azules.

*Con información de EFE.

