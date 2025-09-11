Selena Gomez destapa la razón detrás de su rápida pérdida de peso

En medio de la expectativa que ha generado su próximo enlace matrimonial con Benny Blanco, la actriz Selena Gomez se enfrenta a una ola de cuestionamientos con respecto a la transformación física que ha protagonizado durante los últimos meses, caracterizada por su rápida pérdida de peso. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de sus redes sociales, la protagonista de “Only Murders in the Building” y “Emilia Pérez” se dio a la tarea de poner un alto a las especulaciones sobre la razón detrás de este cambio en su apariencia.

“Cuando estoy bajo la medicación, mi cuerpo retiene muchos líquidos. Es algo que me pasa siempre. Entonces, cuando dejo de tomar la medicina, tiendo a perder peso“, explicó en un breve clip compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la ex estrella de Disney indicó que más allá de dar explicaciones a sus detractores, se animó a compartir esta experiencia para que aquellas personas que atraviesan por una situación similar no se sientan solas.

Para finalizar, Selena Gomez reflexionó sobre la presión que las mujeres viven día con día para mantenerse “perfectas”, asegurando que ahora le da más peso a la oportunidad de seguir un tratamiento que garantice su salud, sin importar sus efectos secundarios.

“Mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré“, detalló la fundadora de la marca de maquillaje Rare Beauty.

Fue en septiembre de 2017 cuando Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón debido a complicaciones derivadas de su diagnóstico de lupus. La propia famosa dio a conocer la noticia de su cirugía por medio de un mensaje en Instagram; allí reveló que su amiga Francia Raisa fue la donante.

