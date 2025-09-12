Donald Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Memphis para frenar a la delincuencia

Con el objetivo de abatir el alto índice de criminalidad que impera en Memphis, Tennessee, el presidente Donald Trump desplegará a la Guardia Nacional hasta dicha ciudad.

De acuerdo con datos divulgados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Memphis —la segunda ciudad más grande del estado republicano de Tennessee— se producen 2,501 delitos violentos por cada 100,000 personas.

Durante 2024, se colocó en el cuarto lugar entre las ciudades con un promedio de 40.6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Además, en los primeros ocho meses de este año, registró 145 víctimas de asesinato.

De ahí que despertó el deseo del jefe de la nación de redoblar su seguridad enviándole personal de otras agencias federales y de ser necesario hasta del ejército.

“Vamos a Memphis. Memphis está muy conmocionada. Y, por cierto, también movilizaremos al ejército si lo necesitamos.

El gobernador de Tennessee y el alcalde de Memphis están contentos. Es un alcalde demócrata”, indicó Trump en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

El jefe de la nación está convencido de que su estrategia de seguridad implementada en Washington también lo funcionará en Memphis. ( Crédito: Alex Brandon / AP) Credit: Alex Brandon | AP

A diferencia de otros gobernadores demócratas, en una declaración emitida a la estación radiofónica WMCA, Paul Young, alcalde de Memphis, señaló estar dispuesto a colaborar con la administración federal en turno.

“Me comprometo a trabajar para garantizar que cualquier esfuerzo fortalezca nuestra comunidad y aproveche nuestro progreso”, indicó.

De hecho, en junio pasado, él mismo fue víctima de un intento de secuestro, cuando un presunto acosador visitó su casa con una pistola Taser, guantes, cuerda y cinta adhesiva.

El objetivo de Donald Trump consiste en replicar la estrategia de seguridad implementada desde hace unas semanas en Washington donde, gracias a la presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de la capital del país, se logró arrestar a cientos de personas con antecedentes policiacos, las cuales en algunas zonas se habían apoderado de las calles haciéndolas peligrosas de transitar incluso a plena luz del día,

Otra de las tareas asignadas a los elementos de la Guardia Nacional es embellecer las áreas públicas retirando grandes cantidades de basura y a todo tipo de carpas montadas sobre las aceras para vivir en ellas e incluso almacenar en su interior drogas, así como armas.

