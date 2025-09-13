Canelo vs. Crawford tiene todo para pasar a la historia

LAS VEGAS – “Tu cifra está incorrecta”, le dijo Turki Alalshikh a un reportero cuando éste le preguntaba el jueves sobre la bolsa de al menos $100 millones de dólares para Saúl “Canelo” Álvarez por pelear este sábado contra Terence Crawford. “El contrato que tenemos es por más dinero”.

Las palabras del promotor árabe y mayor artífice de la pelea por el título indiscutible de los supermedianos resonaron fuerte en la Arena T-Mobile durante la conferencia de prensa final del evento. Alalshikh, sentado a la izquierda de Álvarez, procedió a explicar la dimensión histórica del evento: “El sábado vamos a ver a dos de los más grandes peleadores de la historia”.

Canelo y Crawford dieron este viernes el peso reglamentario, ambos con 167.5 libras, y ahora sí es tiempo de pelear en el fin de semana de la celebración de Independencia de México.

Acompañados por los promotores Turki Alashikh y Dana White frente a las majestuosas fuentes del Bellagio, Canelo Álvarez y Terence Crawford posan durante la semana de su pelea en Las Vegas. Credit: Zuffa Boxing | Cortesía

Canelo vs. Crawford será vista alrededor del mundo por Netflix

Las Vegas ha lucido muy apagado todo el año en cuanto a visitantes y esta misma semana ha sido lenta. Pero a reserva de ver el flujo de fanáticos de boxeo en el día de la pelea, Canelo vs. Crawford seguramente se convertirá en uno de los pleitos más vistos de tiempos recientes gracias a que será llevado al público global vía streaming por Netflix y sin pago adicional.

Como referencia, la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson del año pasado que fue por Netflix, arrojó una cifra de arriba de 60 millones de hogares. El evento de este sábado será muy distinto, pues dos verdaderos campeones del deporte estarán en el ring instalado en el Allegiant Stadium, la moderna casa de los Raiders de Las Vegas.

Canelo (63-2-2) llega a la cita con una racha de seis triunfos luego de una derrota ante el ruso Dmitry Bivol en peso semicompleto. Pero el hombre de 35 años no pudo noquear a ninguno de esos rivales y de hecho viene de una pelea decepcionante en mayo contra William Scull, un cubano que se dedicó a correr en Riad, Arabia Saudita.

Justo al final de ese deslucido pleito, Crawford subió al cuadrilátero para posar cara a cara con Álvarez y formalizar el evento que esta semana se ha hecho realidad, uno en el que Canelo tiene una bolsa de entre $100 y $150 millones de dólares, mientras que se reporta que Crawford, de 37 años, facturará alrededor de $50 millones, por mucho su mejor bolsa.

Canelo ahora les da crédito a quienes ya no están con él

Mientras el mexicano había dicho hace algunos años que no tenía nada por ganar en una pelea contra el más pequeño Crawford, la monstruosa bolsa que tiene garantizada fue imposible de rechazar para él, y después de todo, si puede ganarle al zurdo de Omaha, tener en su lista de víctimas a alguien que es considerado uno de los mejores de esta era, que no conoce la derrota (41-0) y que ha sido monarca indiscutible en dos distintas divisiones, le vendría bien a su legado.

En la masiva conferencia de prensa del jueves, a la que permitieron entrar a aficionados, Canelo Álvarez se vio más maduro y pleno que nunca. Por ejemplo, fue más reservado para hablar sobre su lugar en la historia del boxeo mexicano al decir: “Me siento muy contento, orgulloso, de que ya soy uno de los mejores”. Además, al responder una pregunta de su recorrido en el boxeo mencionó aprendizaje de toda la gente que ha estado en su camino, incluyendo los que están y los que ya no están, en una posible referencia a promotores como Óscar de la Hoya.

Cuando el maestro de ceremonias, el comentarista Max Kellerman, elogiaba a Dana White por ayudar a darle mayor dimensión a este evento y por el crecimiento de las artes marciales mixtas, Álvarez lo interrumpió y afirmó repetidamente: “Max, el boxeo siempre es más grande”, afirmó el mexicano, teniendo al CEO del UFC justo a sus espaldas. “No digas que el boxeo no es suficientemente grande… El boxeo es el boxeo”.

Apuestas por Crawford han emparejado las cosas

Mientras tanto, “Bud” Crawford se ha mantenido muy callado y sonriente en la semana, jugueteando con los medios y con los fans, entendiendo su lugar como “underdog” ante la mayor estrella del boxeo actual.

Pero Crawford se atrevió a decir que está “mil por ciento seguro de que ganará” sin entrar nunca en detalles de análisis. Esa es la seguridad de un hombre que no conoce la derrota y que tiene las habilidades técnicas para hacerle pasar una noche frustrante a Canelo Álvarez, cuya gran ventaja es la diferencia natural de peso y poderío, con Crawford subiendo dos divisiones.

Álvarez es favorito en las apuestas, pero los momios se han emparejado a -160 para el mexicano. El estadounidense está alrededor de +140.

“No sabemos si va a ser la última pelea grande que voy a tener”, dijo Canelo a la prensa. “Pero hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida”.

Atención de Guatemala por Lester Martínez

En otras peleas de la función, el mexicoamericano Fernando Vargas Jr. (17-0), el hijo del “Feroz” Vargas, se enfrentará al irlandés Callum Walsh (14-0) en candente duelo de invictos en peso superwelter a 10 rounds, mientras que el guatemalteco Lester Martínez (19-0) buscará quitarle el título interino supermediano del CMB al francés Christian Mbilli (29-0). La pelea será a 10 rounds también. Martínez tiene a toda Guatemala poniendo atención para el evento.

