Inmigrante muerto a manos de ICE era ciudadano mexicano originario de Michoacán

Tras darse a conocer la muerte de un inmigrante indocumentado luego de recibir un disparo de un agente de ICE durante un operativo a las afueras de Chicago, se informó sobre la ciudadanía de la víctima.

El Consulado General de México en Chicago confirmó que el hombre que perdió la vida fue identificado como Silverio Villegas González, un ciudadano mexicano originario del estado de Michoacán de 38 años y de oficio cocinero.

“El Consulado corroboró la nacionalidad de la persona fallecida confirmando que se trata de un nacional mexicano”, señaló la representación diplomática en un comunicado.

Además, afirmó que ya se ha contactado a la familia de Villegas González para ofrecerle toda la asistencia consular necesaria.

🚨 El Consulado de #México en #Chicago confirmó la muerte de Silverio Villegas González, #migrante mexicano de 38 años, durante su detención por agentes de #ICE. Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió en un suburbio al norte de Chicago, donde uno de los agentes disparó… pic.twitter.com/cavKZrvLJh — Eunice Rendón (@EuniceRendon) September 13, 2025

“El Consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos por parte del oficial”, agregó.

Por su parte, ICE informó en un comunicado que el operativo tenía como objetivo detener a Silverio Villegas González, un inmigrante con antecedentes criminales y un historial de “conducción temeraria” que ingresó al país en una fecha y hora desconocidas.

Según la dependencia, durante la detención el hombre se resistió, intentó escapar y condujo su vehículo en dirección a los agentes, arrastrando a uno de ellos una distancia considerable. El agente resultó herido y está fuera de peligro.

Sobre este hecho, la subsecretaria Tricia McLaughlin declaró que el agente siguió su entrenamiento, utilizó la fuerza apropiada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden.

“Los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros agentes y de las personas detenidas”, señaló McLaughlin.

Sigue leyendo:

– ICE comienza a trasladar a inmigrantes detenidos a una antigua prisión en Tennessee.

– ICE contará con un nuevo centro de detención para inmigrantes en Texas.