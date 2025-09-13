Mexicano Uziel Muñoz logra medalla histórica en Mundial de Atletismo de Tokio

Uziel Muñoz logró este sábado en Tokio una medalla de plata histórica al ser la primera de un mexicano en lanzamiento de bala en unos Mundiales de Atletismo.

Muñoz obtuvo la presea plateada gracias a una marca de 21,97 metros que también es un nuevo récord nacional.

El atleta de lanzamiento de bala, de 30 años de edad, consiguió su mejor marca en su carrera deportiva. Muñoz ha ganado en ocho ocasiones el campeonato nacional de México.

El mexicano, con una marca de 21,97 metros en su último intento, logró la medalla de plata, solo superado por el gran dominador mundial, el estadounidense Ryan Crouser (22,34), y ese registro le valió el nuevo récord nacional, mejorando la anterior plusmarca, que también estaba en su posesión, de 21,88 metros.

Con este éxito Uziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de bala.

¡Resultado histórico para México!



Uziel Muñoz se cuelga la medalla de plata en impulso de bala 🥈 con una marca de 21.97 m, nuevo récord nacional 🇲🇽 durante el campeonato mundial de atletismo.



¡Actuación espectacular del Mexicano!



World Athletics Championship Tokyo 2025



📸… pic.twitter.com/MJe8hrEmpW — Panam Sports (@PanamSports) September 13, 2025

Uziel Muñoz quiere poner el lanzamiento de bala en el mapa de México

Uziel Muñoz se mostró contento con su presea de plata y afirmó que quiere poner el lanzamiento de bala de nuevo entre las disciplinas más importantes de México.

“Este es el resultado de muchos años de duro trabajo. Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a poner en el mapa. Tenemos talento y esperamos tener una mayor presencia en el futuro”, dijo Uziel Muñoz, en conferencia de prensa.

El medallista mexicano comentó que la dedicación de los últimos años ha dado sus frutos y que quiere regresar a ver a su esposa para compartir su logro.

“Ha sido un camino largo y arduo, el primero para alcanzar los veinte metros. He estado poniéndome al día durante algunos años pero el trabajo duro ha dado sus frutos. La constancia, la disciplina y la dedicación han sido fundamentales para ello. Tengo el entorno adecuado en casa. Estoy deseando llegar a casa, besar a mi mujer e irme de vacaciones. Trabajamos juntos por el mismo objetivo. Los próximos 15 días son para ella”, finalizó.

