Freddie Roach, Manny Pacquiao, Conor McGregor y otras personalidades recuerdan a Ricky Hatton

Luego de la noticia del fallecimiento del exboxeador Ricky Hatton, quien fue encontrado sin vida por la policía local la mañana de este domingo en su residencia de Mánchester, en Inglaterra, numerosas personalidades del boxeo y otras disciplinas lamentaron su muerte y enviaron condolencias a su familia.

Una de las peleas más recordadas del excampeón mundial británico es la que perdió contra Manny Pacquiao en el 2009. Tanto el Pac-Man como su entrenador Freddie Roach, recordaron al británico y enviaron mensajes de solidaridad en redes sociales.

“El boxeo ha perdido a un gran talento y a un hombre maravilloso. Manny y yo disfrutamos muchísimo trabajando con Ricky promocionando su pelea. Ricky tenía un maravilloso sentido del humor, pero lo más importante, era un guerrero y un ganador. Manny y yo no escatimamos esfuerzos en el campamento de entrenamiento para esa pelea porque le teníamos un gran respeto. El equipo de Wild Card Boxing se une a mí en el duelo por la pérdida de Ricky y expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Solo habrá un Ricky Hatton”, se lee en un comunicado firmado por Roach y su equipo para resaltar su respeto y admiración por el expugilista inglés.

Por su parte, Pacquiao, lo calificó como un excelente peleador, en el cuadrilátero y en la vida:

“Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Ricky Hatton. No solo fue un gran boxeador en el ring, sino también un hombre valiente y amable en vida. Compartimos momentos inolvidables en la historia del boxeo y siempre honraré el respeto y la deportividad que demostró. Ricky luchó con valentía, no solo en el ring, sino en su camino por la vida. Realmente tuvo una gran pelea, y todos nos sentimos bendecidos por haber sido parte de su maravillosa trayectoria. Mis oraciones y mis más sinceras condolencias para la familia Hatton y todos sus seres queridos. Que el Señor les dé fuerza y consuelo en estos momentos difíciles. Que descanse en paz”, escribió en la red social X, en una publicación que acompañó con imágenes de ambos juntos arriba y abajo del ring.

Otra de las figuras del pugilismo mundial que expresó su dolor, fue el excampeón Amir Khan: “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero, Ricky Hatton”.

Tyson Fury, compañero y leyenda del boxeo, expresó en Instagram: “Descanse en paz la leyenda, que descanse en paz. Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer que sea tan joven”.

Jake Paul, el youtuber que incursionó en el boxeo y se ha vuelto bastante mediático también compartió un mensaje.

Conor McGregor, la leyenda de las artes marciales mixtas publicó un mensaje corto, pero contundente: “Descanse en paz Ricky Hatton”, escribió junto a una foto donde aparece abrazando al exboxeador.

Eddie Hearn, el promotor británico y presidente de Matchroom Sports, hizo algo similar, compartió una foto junto al excampeón y envió su pésame a la familia.

“Todos querían mucho a Ricky. Que descanse en paz eterna. Nuestro más sentido pésame a Campbell, Matthew y a toda la familia Hatton”, publicó.

Pero el eco del fallecimiento no solo surgió en el medio del boxeo y las artes marciales mixtas, sino que se extendió a otros deportes, como el fútbol, ya que el Manchester City, equipo del que Hatton era fan acérrimo, expresó sus condolencias y adelantó que se guardaría un minuto de silencio en su honor durante el derbi de Mánchester de este domingo, algo que se realizó antes del encuentro en el que golearon a los Red Devils 3-0.

“El Manchester City está devastado al enterarse del fallecimiento de Ricky Hatton, a los 46 años. Ricky fue uno de los seguidores más queridos y venerados del City, que siempre será recordado por una brillante carrera boxística que lo vio ganar títulos mundiales en peso welter y peso welter ligero. Todos en el club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil. Podemos confirmar que habrá un minuto de apreciación antes del partido de hoy contra el Manchester United”, se leía en una publicación de redes sociales.

Siguiendo la línea del fútbol, otra leyenda del fútbol inglés recordó a Hatton.

“Ricky Hatton fue el boxeador británico más popular que recuerdo, un gran peleador y un gran hombre. Descanse en paz Ricky”, escribió el exfutbolista del Liverpool FC James Carragher.

Ricky Hatton was the most popular British fighter i can ever remember, great fighter & a great man.

Pero las condolencias no paran, otras personalidades que han manifestado su dolor por la partida son el jeque árabe Turki Alalshikh, los periodistas Piers Morgan y James English, el promotor Frank Warren y las figuras o exfiguras del boxeo Paul Smith, Anthony Fowler y Chris Eubank Jr.

