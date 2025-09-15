Cardi B regresa con ‘Am I the Drama?’ y destaca colaboraciones con Tyla, Lizzo y Selena Gomez

Cardi B estrena su tan esperado segundo álbum de estudio, “Am I the Drama?”, este viernes, una obra que promete ser tan explosiva, auténtica y llena de personalidad como la propia artista. Tras seis años de su aclamado debut ‘Invasion of Privacy’ (2018), la rapera neoyorquina regresa con un proyecto que no solo cierra un capítulo, sino que lo hace con un elenco de lujo y una energía imparable.

Cardi no vino sola. El álbum cuenta con una lista de colaboraciones que leen como un who’s who del pop, R&B y el hip-hop actual: Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Tyla, Janet Jackson y Megan Thee Stallion.

La revelación de estas colaboraciones fue tan creativa como estratégica: vallas publicitarias de Spotify en Los Ángeles y Miami, seguidas por un despliegue en redes sociales que prendió fuego la expectativa de los fans días antes del lanzamiento.

Promoción sin frenos

La promoción del álbum ha sido intensa y multifacética. Cardi ya ha lanzado sencillos como “Outside” e “Imaginary Playerz”, este último con un sample icónico de “Imaginary Players” de Jay-Z (1997), mostrando su habilidad para mezclar nostalgia con innovación. Además, sorprendió a sus seguidores con una presentación relámpago en Nueva York que congregó a cientos de fans, y tiene planeados encuentros en tiendas de Cypress (Texas), Easton (Pensilvania), Riverdale (Georgia) y Long Beach (California) la próxima semana.

Cardi B habla en “The Jennifer Hudson Show”

En una emotiva entrevista en “The Jennifer Hudson Show”, Cardi explicó por qué decidió lanzar finalmente la secuela de su debut: “Siento que porque se terminó, se terminó por completo. Pensé: ‘Esto es lo que faltaba’.

Siento que toqué todo lo que quería tocar, y pensé: ‘Ya está. Ya no cabe más’”. Estas palabras reflejan una artista que ha madurado, que ha dicho lo que tenía que decir y que ahora cierra este capítulo con plena conciencia de su legado.

Aunque no ha dado fechas concretas, Cardi confirmó que ya está preparando una gira: “Ya me estoy preparando. Estoy en el gimnasio y tomando clases de baile”. Con su energía característica, es claro que no planea quedarse quieta después del lanzamiento.

El título del álbum —“Am I the Drama?”— adquiere un matiz aún más profundo tras los recientes titulares legales que involucraron a la artista.

Recientemente absuelta de una demanda de $24 millones presentada por un guardia de seguridad que la acusó de agresión, Cardi respondió con ironía y estilo, publicando versiones virales de su testimonio bajo el lema del álbum. Lejos de esconderse, transformó el momento en una declaración de identidad: sí, genera titulares, pero también los controla.