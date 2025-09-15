Terence Crawford afirma que Canelo no golpea tan fuerte como pensaba

Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, afirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no lo golpeó tan fuerte como pensaba en la superpelea donde terminó venciéndolo por decisión unánime en Las Vegas.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Crawford aseguró que el poder de Canelo Álvarez no lo soprendió y que Egidijus Kavaliauskas es el peleador con la pegada más potente que ha enfrentado.

“Me han pegado más fuerte. En una pelea real… ‘Mean Machine’ (Kavaliauskas) me pegó más fuerte que Canelo, para ser honesto. No pegó tan fuerte como pensé. Sabes, es definitivamente técnico, pero me han pegado más fuerte”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Credit: David Becker | AP

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez -quien se mostró interesado- parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

